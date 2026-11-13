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Мені невідомо про напрацювання гуманітарної місії у Костянтинівці - Лубінець

Київ • УНН

 • 1130 перегляди

Дмитро Лубінець заявив, що не чув про підготовку місії в Костянтинівці. Наразі увагу зосереджено на окупованій Херсонщині.

Мені невідомо про напрацювання гуманітарної місії у Костянтинівці - Лубінець

 Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що наразі йому невідомо щодо напрацювання будь-якої гуманітарної місії в Костянтинівці, що на Донеччині, подібної місії в Олешках. Про це Лубінець заявив під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР, передає УНН. 

Деталі

"На теперішній час мені не відомо щодо напрацювання будь-якої подібної гуманітарної місії. Вперше я почув про цю ініціативу, як і, напевно, всі громадяни України з засобів масової інформації після зустрічі між президентом рф та спецпредставниками з боку США", - сказав Лубінець. 

Він додав, що Костянтинівка взагалі не лунала серед потенційних населених пунктів, в які можуть бути організовані подібні гуманітарні місії. 

"Хоча попередній список таких населених пунктів у нас є, але в першу чергу ми зосередили свою увагу на Херсонській області, а саме на території Херсонської області, яка тимчасово окупована росією. Мені на сьогодні відомо, що подібна гуманітарна катастрофа, тобто надзвичайно складні, погані умови для проживання, в яких знаходяться громадяни України, зараз не тільки в Олешках, а й в інших населених пунктах Херсонської області", - зазначив Лубінець. 

Нагадаємо

В Офісі Президента відреагували на пропозицію російського диктатора володимира путіна організувати гуманітарну місію в Костянтинівці, аналогічну Олешкам, зазначивши, що треба з’ясувати деталі. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
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Володимир Путін
Донецька область
Верховна Рада України
Олешки
Херсонська область
Сполучені Штати Америки
Україна
Костянтинівка