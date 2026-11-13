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Мне неизвестно о наработках гуманитарной миссии в Константиновке — Лубинец

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

Дмитрий Лубинец заявил, что не слышал о подготовке миссии в Константиновке. В настоящее время внимание сосредоточено на оккупированной Херсонщине.

Мне неизвестно о наработках гуманитарной миссии в Константиновке — Лубинец

 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в настоящее время ему неизвестно о разработке какой-либо гуманитарной миссии в Константиновке, что в Донецкой области, подобной миссии в Олешках. Об этом Лубинец заявил во время заседания временной следственной комиссии ВР, передает УНН. 

Детали

"В настоящее время мне неизвестно о разработке какой-либо подобной гуманитарной миссии. Впервые я услышал об этой инициативе, как и, наверное, все граждане Украины, из средств массовой информации после встречи между президентом рф и спецпредставителями со стороны США", — сказал Лубинец. 

Он добавил, что Константиновка вообще не упоминалась среди потенциальных населенных пунктов, в которых могут быть организованы подобные гуманитарные миссии. 

"Хотя предварительный список таких населенных пунктов у нас есть, но в первую очередь мы сосредоточили свое внимание на Херсонской области, а именно на территории Херсонской области, которая временно оккупирована россией. Мне на сегодняшний день известно, что подобная гуманитарная катастрофа, то есть чрезвычайно сложные, плохие условия для проживания, в которых находятся граждане Украины, сейчас не только в Олешках, но и в других населенных пунктах Херсонской области", — отметил Лубинец. 

Напомним

В Офисе Президента отреагировали на предложение российского диктатора владимира путина организовать гуманитарную миссию в Константиновке, аналогичную миссии в Олешках, отметив, что необходимо выяснить детали. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Верховная Рада
Олешки
Херсонская область
Соединённые Штаты
Украина
Константиновка