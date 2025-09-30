Дроны и почти 700 000 грн для военных: в Виннице состоялся финальный благотворительный забег MHP Run4Victory

28 сентября Винница собрала 1050 участников на масштабный благотворительный полумарафон MHP Run4Victory. На старт вышли военные, ветераны, профессиональные спортсмены и любители.

Забег в Виннице стал финальным этапом всеукраинской серии MHP Run4Victory от компании МХП и Благотворительного фонда "МХП-Громаді". В этом году он объединил пять городов под лозунгом: "Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь". Спортивным партнером мероприятия выступила компания NewRun. К организации присоединились предприятия Винницкого Хаба МХП.

"Нынешняя серия забегов MHP Run4Victory — продолжение инициативы, начатой в 2023 году стратегическим партнером компанией МХП и благотворительным фондом "МХП-Громаді". Это не просто спортивное событие, а символ благодарности, силы и несокрушимого единства. Мы объединяем усилия, чтобы поддержать наших военных, помня, что они ежедневно отдают самое дорогое — жизнь — ради нашей защиты", — рассказал Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Александр Пахолюк, директор БФ "МХП-Громаді"

В 2024 году забеги уже состоялись в пяти городах — Тернополе, Черкассах, Виннице, Ладыжине и Киеве, собрав более 2,5 млн грн на поддержку местных воинских частей. Нынешние старты в Черкассах, Киеве, Тернополе, Луцке и Виннице помогли привлечь более 5 млн грн на поддержку наших защитников и объединили 7 500 участников.

В частности, в Виннице 684 496 грн регистрационных взносов и донатов направили на нужды 59 отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка. Во время события бригаде передали два дрона DJI Matrice 4T, которые помогут подразделению выполнять боевые задачи на передовой.

"Забеги MHP Run4Victory — это не только спорт, а способ поблагодарить защитников и почтить память павших. Для коллектива Винницкого Хаба МХП участие в забегах — логическое продолжение ежедневной работы. Ведь поддержка армии для нас — устойчивый выбор: более 1300 коллег с предприятий Винницкой области стали на защиту страны, всего в МХП — около 2900 защитников. Ежемесячно работники донатят на ВСУ, собрав более 21 млн грн на нужды армии. Каждая гривна, автомобиль, бронежилет или тепловизор — это вклад в победу. Вместе — мы сильнее", — подчеркнул Виктор Корягин, директор Винницкого Хаба МХП.

Виктор Корягин, руководитель Винницкого Хаба

"Благотворительные забеги MHP Run4Victory — это инициатива, объединяющая бизнес, власть и общество ради поддержки военных, дарящая мотивацию защитникам и укрепляющая чувство единства. В этом году более 1000 участников стали частью забега, среди них — корпоративные команды партнеров, в частности предприятий Винницкого Хаба и Винницкой птицефабрики. К инициативе присоединились более 20 компаний — от мощных национальных игроков до местного бизнеса. Вместе мы формируем сильное сообщество, объединенное вокруг помощи нашим защитникам. Мы благодарны партнерам за их поддержку — как в формате партнерства, так и через личное участие их команд на старте", — отметила Марьяна Нарожная, руководитель группы социального развития БФ "МХП-Громаді".

Марьяна Нарожная, руководитель группы социального развития БФ "МХП-Громаді"

Участники имели возможность выбрать дистанцию в соответствии со своими возможностями: 21 км, 10 км, 5 км, 2 км, инклюзивный забег "Люди Титаны" (500 м), детские старты (100 и 500 м) и онлайн-забег. Участие для военных, ветеранов и детей до 12 лет было бесплатным.

На дистанцию вышли как любители, так и профессиональные спортсмены, ветераны, военные и участники реабилитационных программ. Для военных, ветеранов, людей с инвалидностью, пенсионеров и детей участие было бесплатным. Среди 370 участников льготных категорий было 142 военных и 198 детей.

Среди них — Александр Мафтиор, ветеран и работник Винницкой птицефабрики МХП, присоединился на дистанции 2 км. Во время контрнаступления на южном направлении он получил тяжелое ранение, наступив на противопехотную мину. После лечения и протезирования вернулся к работе и активно участвует в инклюзивных спортивных соревнованиях.

Одним из участников дистанции 2 км стал Александр Шумлянский, который до войны работал водителем погрузчика на Винницкой птицефабрике. В феврале 2022 года он стал на защиту страны в составе 65-й отдельной механизированной бригады. В январе 2023-го на Донетчине получил тяжелое ранение и потерял зрение. Благодаря реабилитации и поддержке "МХП Поруч" ветеран вернулся к работе, освоил специальное оборудование и активно занимается спортом.

Полумарафон успешно преодолел Александр Постернак — ветеран и работник Винницкой птицефабрики МХП, в прошлом артиллерист 37-й бригады морской пехоты. Свою первую полумарафонскую дистанцию он пробежал в Луцке, а в Виннице продолжил испытывать собственные силы. Этот забег Александр посвятил побратимам, которые и дальше защищают страну на передовой.

На дистанцию "Люди Титаны" вышла команда "МХП Титаны" — новосозданный клуб по волейболу сидя, который объединяет 12 ветеранов с ампутациями. Вместе с тренером Сергеем они доказали: сила духа и единство способны преодолеть любые препятствия.

Среди участников забега были и представители бегового клуба DNF Винница. Их тренер Наталья Батрак, мастер спорта Украины и бронзовый призер чемпионата Европы по кроссу, перед полумарафоном MHP Run4Victory провела открытые тренировки по бегу и физической подготовке для всех желающих.

"MHP Run4Victory – это событие, которое объединяет абсолютно разных людей: опытных бегунов и тех, кто впервые выходит на старт, ветеранов и школьников, семьи с детьми и людей с инвалидностью. И именно в этом ее наибольшая сила. Здесь каждый шаг имеет значение. Здесь ты не просто бежишь — ты помогаешь, вдохновляешь, создаешь изменения. Атмосфера мероприятия заряжает: люди поддерживают друг друга, даже если видят впервые. И когда ты пересекаешь финишную линию — понимаешь, что сделал что-то большее, чем преодолел дистанцию. Это событие, где важен не результат, а путь. И он открыт для каждого", — отметила Оксана Сученко, директор NewRun.

Оксана Сученко, директор NewRun

В рамках программы поддержки военных и ветеранов "МХП Поруч" состоялся благотворительный аукцион с уникальными лотами от 59 отдельной штурмовой бригады. Среди них — футболка с символикой бригады, почетный знак подразделения с девизом "До перемоги" и боевой ящик для боеприпасов. Коллекцию дополнила юбилейная почтовая марка, выпущенная к 10-летию БФ "МХП-Громаді". Кроме аукциона, все желающие могли присоединиться к беспроигрышной лотерее с тысячей лотов, сделав донат в поддержку бригады.

Забег состоялся при поддержке семьи брендов МХП, в частности РЯБCHICK, ХО, DONER MARKET, М'ясомаркет, партнера Моршинская, которые позаботились о питании участников и наполнении стартовых пакетов. Информационные партнеры: медиа Винница.info и "20 минут", украинское интернет-издание Gazeta.ua, первое спортивное радио Чемпион.