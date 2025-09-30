Дрони та майже 700 000 грн для військових: у Вінниці відбувся фінальний благодійний забіг MHP Run4Victory

28 вересня Вінниця зібрала 1050 учасників на масштабний благодійний напівмарафон MHP Run4Victory. На старт вийшли військові, ветерани, професійні спортсмени та аматори.

Забіг у Вінниці став фінальним етапом всеукраїнської серії MHP Run4Victory від компанії МХП та Благодійного фонду "МХП-Громаді". Цього року він об’єднав п’ять міст під гаслом: "Біжимо за тих, хто бореться. Пам’ятаємо тих, хто віддав життя". Спортивним партнером заходу виступила компанія NewRun. До організації долучилися підприємства Вінницького Хабу МХП.

"Цьогорічна серія забігів MHP Run4Victory — продовження ініціативи, започаткованої у 2023 році стратегічним партнером компанією МХП та благодійним фондом "МХП-Громаді". Це не просто спортивна подія, а символ вдячності, сили та незламної єдності. Ми об’єднуємо зусилля, щоб підтримати наших військових, пам’ятаючи, що вони щодня віддають найдорожче — життя — заради нашого захисту", — розповів Олександра Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Олександр Пахолюк, директор БФ МХП-Громаді

У 2024 році забіги вже відбулися в п’яти містах — Тернополі, Черкасах, Вінниці, Ладижині та Києві, зібравши понад 2,5 млн грн на підтримку місцевих військових частин. Цьогорічні старти у Черкасах, Києві, Тернополі, Луцьку та Вінниці допомогли залучити понад 5 млн грн на підтримку наших захисників та об’єднали 7 500 учасників.

Зокрема, у Вінниці 684 496 грн реєстраційних внесків та донатів спрямували на потреби 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка. Під час події бригаді передали два дрони DJI Matrice 4T, які допоможуть підрозділу виконувати бойові завдання на передовій.

"Забіги MHP Run4Victory — це не лише спорт, а спосіб подякувати захисникам і вшанувати пам’ять полеглих. Для колективу Вінницького Хабу МХП участь у забігах — логічне продовження щоденної роботи. Адже підтримка армії для нас — сталий вибір: понад 1300 колег з підприємств Вінниччини стали на захист країни, загалом у МХП — близько 2900 захисників. Щомісяця працівники донатять на ЗСУ, зібравши понад 21 млн грн на потреби армії. Кожна гривня, автомобіль, бронежилет чи тепловізор — це вклад у перемогу. Разом — ми сильніші", — підкреслив Віктор Корягін, директор Вінницького Хабу МХП.

Віктор Корягін, керівник Вінницького Хабу

"Благодійні забіги MHP Run4Victory — це ініціатива, що об’єднує бізнес, владу та громаду заради підтримки військових, дарує мотивацію захисникам та зміцнює відчуття єдності. Цьогоріч понад 1000 учасників стали частиною забігу, серед них — корпоративні команди партнерів, зокрема підприємств Вінницького Хабу та Вінницької птахофабрики. До ініціативи долучилися понад 20 компаній — від потужних національних гравців до місцевого бізнесу. Разом ми формуємо сильну спільноту, об’єднану навколо допомоги нашим захисникам. Ми вдячні партнерам за їхню підтримку — як у форматі партнерства, так і через особисту участь їхніх команд на старті", — зазначила Мар'яна Нарожна, керівник групи соціального розвитку БФ "МХП-Громаді".

Мар'яна Нарожна, керівниця групи соціального розвитку БФ «МХП-Громаді»

Учасники мали змогу обрати дистанцію відповідно до своїх можливостей: 21 км, 10 км, 5 км, 2 км, інклюзивний забіг "Люди Титани" (500 м), дитячі старти (100 та 500 м) та онлайн-забіг. Участь для військових, ветеранів і дітей до 12 років була безкоштовною.

На дистанцію вийшли як аматори, так і професійні спортсмени, ветерани, військові та учасники реабілітаційних програм. Для військових, ветеранів, людей з інвалідністю, пенсіонерів та дітей участь була безплатною. Серед 370 учасників пільгових категорій було 142 військових та 198 дітей.

Серед них — Олександр Мафтіор, ветеран та працівник Вінницької птахофабрики МХП, долучився на дистанції 2 км. Під час контрнаступу на південному напрямку він отримав важке поранення, наступивши на протипіхотну міну. Після лікування та протезування повернувся до роботи та активно бере участь в інклюзивних спортивних змаганнях.

Одним із учасників дистанції 2 км став Олександр Шумлянський, який до війни працював водієм навантажувача на Вінницькій птахофабриці. У лютому 2022 року він став на захист країни у складі 65-ї окремої механізованої бригади. У січні 2023-го на Донеччині отримав тяжке поранення й втратив зір. Завдяки реабілітації та підтримці "МХП Поруч" ветеран повернувся до роботи, опанував спеціальне обладнання й активно займається спортом.

Напівмарафон успішно здолав Олександр Постернак — ветеран та працівник Вінницької птахофабрики МХП, у минулому артилерист 37-ї бригади морської піхоти. Свою першу півмарафонську дистанцію він пробіг у Луцьку, а у Вінниці продовжив випробовувати власні сили. Цей забіг Олександр присвятив побратимам, які й далі боронять країну на передовій.

На дистанцію "Люди Титани" вийшла команда "МХП Титани" — новостворений клуб із волейболу сидячи, який об’єднує 12 ветеранів з ампутаціями. Разом із тренером Сергієм вони довели: сила духу та єдність здатні подолати будь-які перешкоди.

Серед учасників забігу були й представники бігового клубу DNF Вінниця. Їхня тренерка Наталія Батрак, майстер спорту України та бронзова призерка чемпіонату Європи з кросу, перед напівмарафоном MHP Run4Victory провела відкриті тренування з бігу та фізичної підготовки для всіх охочих.

"MHP Run4Victory – це подія, яка об’єднує абсолютно різних людей: досвідчених бігунів і тих, хто вперше виходить на старт, ветеранів і школярів, родини з дітьми й людей з інвалідністю. І саме в цьому її найбільша сила. Тут кожен крок має значення. Тут ти не просто біжиш — ти допомагаєш, надихаєш, створюєш зміни. Атмосфера заходу заряджає: люди підтримують одне одного, навіть якщо бачать уперше. І коли ти перетинаєш фінішну лінію — розумієш, що зробив щось більше, ніж подолав дистанцію. Це подія, де важливий не результат, а шлях. І він відкритий для кожного", — зазначила Оксана Сученко, директорка NewRun.

Оксана Сученко, директорка NewRun

У межах програми підтримки військових та ветеранів "МХП Поруч" відбувся благодійний аукціон з унікальними лотами від 59 окремої штурмової бригади. Серед них — футболка із символікою бригади, почесна відзнака підрозділу з девізом "До перемоги" та бойовий ящик для боєприпасів. Колекцію доповнила ювілейна поштова марка, випущена до 10-річчя БФ "МХП-Громаді". Окрім аукціону, всі охочі могли долучитися до безпрограшної лотереї з тисячею лотів, зробивши донат на підтримку бригади.

Забіг відбувся за підтримки родини брендів МХП, зокрема РЯБCHICK, ХО, DONER MARKET, М'ясомаркет, партнера Моршинська, які подбали про харчування учасників та наповнення стартових пакетів. Інформаційні партнери: медіа Вінниця.info та "20 хвилин", українське інтернет-видання Gazeta.ua, перше спортивне радіо Чемпіон.