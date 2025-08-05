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"Караоке на майдані" в Ладыжине: благотворительное мероприятие в поддержку 46-й отдельной десантно-штурмовой Подольской бригады ДШВ

Киев • УНН

 • 552 просмотра

В эти выходные главная площадь Ладыжина превратилась в музыкальное пространство, где главной целью стала поддержка наших военных.

"Караоке на майдані" в Ладыжине: благотворительное мероприятие в поддержку 46-й отдельной десантно-штурмовой Подольской бригады ДШВ

Благотворительное мероприятие организовал БФ "Тихо" при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді" и Винницкой птицефабрики.   

Цель события — не только подарить эмоции и сплотить общину, но и собрать средства для нужд 46-й отдельной десантно-штурмовой Подольской бригады ДШВ, которая мужественно защищает нашу страну.   

Изюминкой стало выступление Игоря Кондратюка, ведущего легендарного телешоу "Караоке на майдані", который провел музыкальный конкурс, благотворительный аукцион и создал невероятную атмосферу единства и благодарности. Флаг с подписями военных, разыгранный во время аукциона, стал особым символом события.   

Руководитель Группы социального развития в Винницкой области Фонда "МХП-Громаді" Марьяна Нарожная отметила: "Это мероприятие — пример того, как община может объединиться вокруг важной цели. Поддержка военных — это не только о технике или снаряжении, но и о человеческом тепле, благодарности и вере. Здесь, в Ладыжине, все это чувствовалось очень искренне. Для нас важно быть рядом, поддерживать такие инициативы и помогать делать добро вместе".   

В финал караоке попали пятеро участников, среди которых ярко засияла Алина — ладыжинская художница.   Ее акапельное исполнение проняло публику до мурашек, а громкие овации стали достойной наградой за талант и смелость.  

Также во время мероприятия презентовали проект "Шлях честі" — документальную ленту о боевом пути 46-й бригады, созданную по ее инициативе. Фильм уже доступен для просмотра на YouTube.   

Кроме сцены — милитари-зона с боевой техникой, симулятор FPV-дрона, фотозона, а также рекрутинговая палатка, где каждый желающий мог узнать больше о службе в бригаде.   

Благодаря активности общины удалось собрать 50 000 гривен, которые будут переданы на нужды наших защитников.   

Благотворительный фонд "Тихо" и партнеры мероприятия благодарят всех, кто присоединился — песней, донатом или просто своим присутствием.   

Мероприятие доказало: даже через творчество и музыку мы можем объединяться ради великой цели — поддержки наших военных.

Лилия Подоляк

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Ладыжин