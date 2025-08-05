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"Караоке на майдані" в Ладижині: благодійний захід на підтримку 46-ї окремої десантно-штурмової Подільської бригади ДШВ

Київ • УНН

 • 730 перегляди

Цими вихідними головна площа Ладижина перетворилася на музичний простір, де головною метою стала підтримка наших військових.

"Караоке на майдані" в Ладижині: благодійний захід на підтримку 46-ї окремої десантно-штурмової Подільської бригади ДШВ

Благодійний захід організував БФ "Тихо" за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді" та Вінницької птахофабрики.  

Мета події — не лише подарувати емоції та згуртувати громаду, а й зібрати кошти для потреб 46-ї окремої десантно-штурмової Подільської бригади ДШВ, яка мужньо боронить нашу країну.  

Родзинкою став виступ Ігоря Кондратюка, ведучого легендарного телешоу "Караоке на майдані", який провів музичний конкурс, благодійний аукціон та створив неймовірну атмосферу єдності й вдячності. Прапор з підписами військових, розіграний під час аукціону, став особливим символом події.  

Керівниця Групи соціального розвитку на Вінниччині Фонду "МХП-Громаді" Мар’яна Нарожна зазначила: "Цей захід — приклад того, як громада може об’єднатися навколо важливої мети. Підтримка військових — це не лише про техніку чи спорядження, а й про людське тепло, вдячність і віру. Тут, у Ладижині, все це відчувалося дуже щиро. Для нас важливо бути поруч, підтримувати такі ініціативи й допомагати робити добро разом".  

 

У фінал караоке потрапили п’ятеро учасників, серед яких яскраво засяяла Аліна — ладижинська художниця.  Її акапельне виконання пройняло публіку до мурах, а гучні овації стали гідною нагородою за талант та сміливість. 

Також під час заходу презентували проєкт "Шлях честі" — документальну стрічку про бойовий шлях 46-ї бригади, створену за її ініціативою. Фільм вже доступний до перегляду на YouTube.  

Крім сцени — мілітарі-зона з бойовою технікою, симулятор FPV-дрона, фотозона, а також рекрутинговий намет, де кожен охочий міг дізнатися більше про службу у бригаді.  

Завдяки активності громади вдалося зібрати 50 000 гривень, які буде передано на потреби наших захисників.  

Благодійний фонд "Тихо" та партнери заходу дякують усім, хто долучився — піснею, донатом чи просто своєю присутністю.  

Захід довів: навіть через творчість і музику ми можемо об’єднуватися заради великої мети — підтримки наших військових.

Лілія Подоляк

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Ладижин