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"Run4Victory": в Киеве пройдет благотворительный забег в поддержку военных

"Run4Victory": в Киеве пройдет благотворительный забег в поддержку военных

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 09:00  •  6019 просмотра

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27 октября на Трухановом острове состоится благотворительный забег "Run4Victory" для поддержки 13-й бригады Нацгвардии. Это пятое такое мероприятие, организованное МХП и БФ "МХП Громаде".

27 октября в Киеве на Трухановом острове пройдет благотворительный забег «Run4Victory» в поддержку 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия», передает УНН.

Детали

Мероприятие организуют международная компания МХП, Благотворительный фонд «МХП Общине», спортивное сообщество «Характер».

Вклад в Победу: стартовала регистрация на третий благотворительный марафон забегов "RUN 4 VICTORY"29 августа 2024, 07:41 • 13153 просмотра

Это уже пятый благотворительный забег «Run4Victory». Предыдущие четыре состоялись в Тернополе, Виннице, Черкассах и Ладыжине. Максимальные дистанции на всех предыдущих марафонах преодолела участница четырех забегов «Run4Victory», сотрудница МХП Ириной Семко.

«Знакомство с бегом началось около трех лет назад. В компании проводили внутренние спортивные соревнования. Тогда тренировки не вошли в привычку. А уже в 2023 году приняла участие в нескольких забегах в Киеве. Хотела попробовать свои силы. Пробежав впервые 5 километров, поняла, что надо тренироваться. Чтобы это приносило пользу организму, а не только эмоциональное удовольствие. С апреля начала регулярно заниматься бегом. Это были тренировки не в быстром темпе - по 5-7 километров дважды или трижды в неделю. Мне подсказали когда-то: если можешь бежать и одновременно говорить - это твой темп», - рассказала она.

21 км Ирина Семко впервые пробежала в этом году в Тернополе в рамках Лиги забегов «Run4Victory».

Хотела на собственном примере показать, что это - не страшно. Да и себе доказать, что такое возможно. Поставила себе цель, что должна пробежать четыре дистанции по 21 километру. Но в Ладыжине максимальная была 10. Именно поэтому четвертая дистанция на 21 км будет в Киеве 27-го октября

- говорит спортсменка.

Последний год Ирина регулярно занимается трижды в неделю. В среднем за тренировку пробегает 10 км. Перед марафонами старается уменьшать или увеличивать километраж, чтобы подготовить организм к нагрузкам. Во время тренировок выбирает разные дистанции - равнинные дороги, трассы с горками.

«Для меня бег - это возможность побыть со своими мыслями наедине, обдумать что-то, уделить время себе. Также бег развивает дисциплину, ведь чтобы регулярно тренироваться нужно подстраивать планы и выделять время, чтобы все успевать. Кроме этого, я стала более выносливой. Благодаря бегу мое тело в тонусе. Стараюсь сейчас перейти на утренние пробежки, вместо вечерних. Пробежка помогает быстрее начать день, а на работу после нее прихожу заряженная и готовая «к бою», - делится женщина.

Также Семко развеяла ряд мифов о беге.

Бег плохо влияет на суставы, колени

«Такое может быть, если неправильная техника бега. Например, если проваливаешься на пятку, то больше нагрузка на суставы. Когда становишься на полную стопу - меньше. Перед тем, как начать бегать, я читала много информации о том, как правильно это делать»,- говорит Ирина.

Во время бега нужно вдыхать носом, а выдыхать ртом

«На самом деле это все индивидуально. Каждый человек выбирает так, как удобно ему», - отметила спортсменка.

Не нужно заниматься в зале, если бегаешь

«Занятия в зале помогают подготовить мышцы к нагрузкам и улучшать результаты бега», - рассказала Ирина Семко.

Долгие пробежки - залог успеха

«Как по мне, системность и бег в удовольствие - залог успеха, развития беговых навыков. Ведь чем больше любви вкладываешь в спорт, тем приятнее тебе этим заниматься», - подытожила спортсменка.

Пробежали ради победы: в Тернополе состоялся благотворительный забег в поддержку военных21 мая 2024, 16:18 • 27379 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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