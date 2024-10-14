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"Run4Victory": у Києві пройде благодійний забіг на підтримку військових

Київ • УНН

 • 15870 перегляди

27 жовтня на Трухановому острові відбудеться благодійний забіг "Run4Victory" для підтримки 13-ї бригади Нацгвардії. Це п'ятий такий захід, організований МХП та БФ "МХП Громаді".

"Run4Victory": у Києві пройде благодійний забіг на підтримку військових

27 жовтня у Києві на Трухановому острові пройде благодійний забіг "Run4Victory" на підтримку 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія", передає УНН.

Деталі

Захід організовують міжнародна компанія МХП, Благодійний фонд "МХП Громаді", спортивна спільнота "Характер".

Внесок у Перемогу: стартувала реєстрація на третій благодійний марафон забігів "RUN 4 VICTORY"29.08.24, 10:41 • 13450 переглядiв

Це вже пʼятий благодійний забіг "Run4Victory". Попередні чотири відбулися у Тернополі, Вінниці, Черкасах та Ладижині. Максимальні дистанції на всіх попередніх марафонах здолала учасниця чотирьох забігів "Run4Victory", працівниця МХП Іриною Семко.

"Знайомство з бігом почалося близько трьох років тому. У компанії проводили внутрішні спортивні змагання. Тоді тренування не увійшли у звичку. А вже в 2023 році взяла участь у кількох забігах в Києві. Хотіла спробувати свої сили. Пробігши вперше 5 кілометрів, зрозуміла, що треба тренуватися. Аби це приносило користь організму, а не тільки емоційне задоволення. Із квітня почала регулярно займатися бігом. Це були тренування не в швидкому темпі - по 5-7 кілометрів двічі чи тричі на тиждень. Мені підказали колись: якщо можеш бігти й водночас говорити - це твій темп", - розповіла вона.

21 км Ірина Семко вперше пробігла цьогоріч у Тернополі у рамках Ліги забігів "Run4Victory".

Хотіла на власному прикладі показати, що це - не страшно. Та й собі довести, що таке можливо. Поставила собі мету, що маю пробігти чотири дистанції по 21 кілометру. Але у Ладижині максимальна була 10. Саме тому четверта дистанція на 21 км буде у Києві 27-го жовтня

- каже спортсменка.

Останній рік Ірина регулярно займається тричі на тиждень. У середньому за тренування пробігає 10 км. Перед марафонами намагається зменшувати або збільшувати кілометраж, щоб підготувати організм до навантажень. Під час тренувань обирає різні дистанції - рівнинні дороги, траси з гірками.

"Для мене біг - це можливість побути зі своїми думками наодинці, обміркувати щось, приділити час собі. Також біг розвиває дисципліну, адже щоб регулярно тренуватися потрібно підлаштовувати плани й виділяти час, щоб усе встигати. Окрім цього, я стала більш витривалою. Завдяки бігу моє тіло в тонусі. Намагаюся зараз перейти на ранкові пробіжки, замість вечірніх. Пробіжка допомагає швидше почати день, а на роботу після неї приходжу заряджена й готова "до бою", - ділиться жінка.

Також Семко розвіяла низку міфів про біг.

Біг погано впливає на суглоби, коліна

"Таке може бути, якщо неправильна техніка бігу. Наприклад, якщо провалюєшся на пʼяту, то більше навантаження на суглоби. Коли стаєш на повну стопу - менше. Перед тим, як почати бігати, я читала багато інформації про те, як правильно це робити",- каже Ірина.

Під час бігу потрібно вдихати носом, а видихати ротом

"Насправді це все індивідуально. Кожна людина обирає так, як зручно їй", - зазначила спортсменка.

Не потрібно займатись в залі, якщо бігаєш

"Заняття в залі допомагають підготувати м'язи до навантажень та покращувати результати бігу", - розповіла Ірина Семко.

Довгі пробіжки - запорука успіху

"Як на мене, системність і біг у задоволення - запорука успіху, розвитку бігових навичок. Адже чим більше любові вкладаєш в спорт, тим приємніше тобі цим займатись", - підсумувала спортсменка.

Пробігли заради Перемоги: в Тернополі відбувся благодійний забіг на підтримку військових21.05.24, 19:18 • 27997 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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