Внесок у Перемогу: стартувала реєстрація на третій благодійний марафон забігів "RUN 4 VICTORY"
Київ • УНН
15 вересня у Черкасах відбудеться третій благодійний марафон "RUN 4 VICTORY". Зібрані кошти спрямують на підтримку 118-ї бригади ТРО, учасники зможуть обрати дистанцію від 2 до 21 км.
Розпочалася реєстрація на третій благодійний марафон у рамках Ліги забігів "RUN 4 VICTORY", передає УНН.
Деталі
Марафон відбудеться 15 вересня у Черкасах. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку місцевої 118-ї бригади ТРО. Забіг організовують спортивна спільнота "Характер" та Благодійний фонд "МХП Громаді". Спонсорами забігу є міжнародна компанія МХП та Центральний Хаб МХП.
Захід реалізовують за підтримки Черкаської ОВА, облради та міськради. Кожен учасник зможе самостійно обрати дистанцію - у 2, 5, 10 або 21 км. Для дітей підготували забіги на 200, 400 або 800 м.
Щоб зареєструватися, потрібно внести добровільний донат. Долучитися до марафону також можна онлайн. Останній день реєстрації - 11 вересня.
Ми щоденно підтримуємо ЗСУ. Донатимо, передаємо обладнання, автівки, продукти. Ми гуртуємося з колегами з МХП, з громадами й робимо багато добрих справ. Я з великим ентузіазмом долучився до організації третього заходу Ліги забігів "RUN 4 VICTORY", який пройде у Черкасах - місті, де розташований офіс нашого аграрного підприємства. Я впевнений, що до цієї ініціативи доєднається багато людей, бо це ще одна можливість зробити свій внесок у Перемогу,
Уперше на марафоні буде доступна інклюзивна траса. Учасники із порушеннями опорно-рухового апарату та ампутаціями зможуть подолати дистанцію у 2 км.
Цього разу збиратимемо кошти для потреб місцевої 118-ї бригади ТРО. Черкащани і не тільки добре знають про її бійців, які боронять нашу країну в найгарячіших точках. Тож закликаю усіх 15 вересня вийти з нами на дистанцію та пробігти, чи навіть пройти посильну відстань. У наших забігах немає переможених, усі - переможці! Усі - єдиний організм, що підтримує та надає сили захисникам боротися! Це можливість здобути перемогу над собою і продемонструвати міць та характер українців!
Також пробігти будь-яку дистанцію офлайн-забігу можуть учасники бойових дій, військовослужбовці ЗСУ та ТРО, ветерани. Для цього потрібно надіслати запит на сторінку організаторів забігу в Facebook.
Забіги - це можливість допомогти нашій армії, насамперед. А також побачитися з друзями, колегами й отримати емоції, які не дає жоден інший спорт,
Тетяна займається бігом більше року. Завдяки тренуванням схудла на понад 20 кг, здоровʼя значно покращилось.
Я розпочала бігати спонтанно. Коли у школі навчалися й треба було пробігти крос, то це було важко. Із дитинства пішло, мовляв, я це не зроблю. Тому вирішила довести собі, що можу зробити більше, ніж просто присідати чи качати прес. І мені сподобалося. По-перше, це здоровʼя, а по-друге, заряд енергії на весь день,
Жінка починала бігати з дистанції в 1 км. Спершу було незвично, зізнається, бо організм не звик до такого виду навантажень. Згодом поступово збільшувала дистанцію.
Захотіла показати, що можу більше. Пробігла 5 кілометрів за 30 хвилин - для мене це було досягненням. Найдовша моя дистанція - 7 кілометрів. Допомогла підтримка рідних. Вони завжди були поруч зі мною, коли іноді опускалися руки. Зараз тренуюся десь чотири рази на тиждень. Якщо пропускаю заняття, то це для мене вже стрес
Регулярні пробіжки позитивно вплинули на життя Тетяни. Після тренувань вона почувається більш енергійною й повною сил. Раніше жінка страждала на гіпертонію й пила пігулки для зниження тиску. Також вживала заспокійливі, бо часто відчувала тривожність.
Зараз про пігулки я забула. Також покращилося травлення. Колись були проблеми зі шлунком, тепер усе добре. Тому всім, хто ще не займається спортом, раджу починати,
Забіги "RUN 4 VICTORY" уже відбулися в Тернополі та Вінниці. Окрім Черкас, восени планують провести марафон у Ладижині на Вінниччині. Довідка "МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад.
Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування