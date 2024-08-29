Внесок у Перемогу: стартувала реєстрація на третій благодійний марафон забігів "RUN 4 VICTORY"

Розпочалася реєстрація на третій благодійний марафон у рамках Ліги забігів "RUN 4 VICTORY", передає УНН.

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Марафон відбудеться 15 вересня у Черкасах. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку місцевої 118-ї бригади ТРО. Забіг організовують спортивна спільнота "Характер" та Благодійний фонд "МХП Громаді". Спонсорами забігу є міжнародна компанія МХП та Центральний Хаб МХП.

Захід реалізовують за підтримки Черкаської ОВА, облради та міськради. Кожен учасник зможе самостійно обрати дистанцію - у 2, 5, 10 або 21 км. Для дітей підготували забіги на 200, 400 або 800 м.

Щоб зареєструватися, потрібно внести добровільний донат. Долучитися до марафону також можна онлайн. Останній день реєстрації - 11 вересня.

Ми щоденно підтримуємо ЗСУ. Донатимо, передаємо обладнання, автівки, продукти. Ми гуртуємося з колегами з МХП, з громадами й робимо багато добрих справ. Я з великим ентузіазмом долучився до організації третього заходу Ліги забігів "RUN 4 VICTORY", який пройде у Черкасах - місті, де розташований офіс нашого аграрного підприємства. Я впевнений, що до цієї ініціативи доєднається багато людей, бо це ще одна можливість зробити свій внесок у Перемогу, - зазначив директор "МХП-Урожай" Олександр Воскобойнік.

Уперше на марафоні буде доступна інклюзивна траса. Учасники із порушеннями опорно-рухового апарату та ампутаціями зможуть подолати дистанцію у 2 км.

Цього разу збиратимемо кошти для потреб місцевої 118-ї бригади ТРО. Черкащани і не тільки добре знають про її бійців, які боронять нашу країну в найгарячіших точках. Тож закликаю усіх 15 вересня вийти з нами на дистанцію та пробігти, чи навіть пройти посильну відстань. У наших забігах немає переможених, усі - переможці! Усі - єдиний організм, що підтримує та надає сили захисникам боротися! Це можливість здобути перемогу над собою і продемонструвати міць та характер українців! - додав Воскобойнік.

Також пробігти будь-яку дистанцію офлайн-забігу можуть учасники бойових дій, військовослужбовці ЗСУ та ТРО, ветерани. Для цього потрібно надіслати запит на сторінку організаторів забігу в Facebook.

Забіги - це можливість допомогти нашій армії, насамперед. А також побачитися з друзями, колегами й отримати емоції, які не дає жоден інший спорт, - наголосила фахівчиня земельного відділу "МХП-Урожай" Тетяна Нерадько.

Тетяна займається бігом більше року. Завдяки тренуванням схудла на понад 20 кг, здоровʼя значно покращилось.

Я розпочала бігати спонтанно. Коли у школі навчалися й треба було пробігти крос, то це було важко. Із дитинства пішло, мовляв, я це не зроблю. Тому вирішила довести собі, що можу зробити більше, ніж просто присідати чи качати прес. І мені сподобалося. По-перше, це здоровʼя, а по-друге, заряд енергії на весь день, - каже Тетяна.

Жінка починала бігати з дистанції в 1 км. Спершу було незвично, зізнається, бо організм не звик до такого виду навантажень. Згодом поступово збільшувала дистанцію.

Захотіла показати, що можу більше. Пробігла 5 кілометрів за 30 хвилин - для мене це було досягненням. Найдовша моя дистанція - 7 кілометрів. Допомогла підтримка рідних. Вони завжди були поруч зі мною, коли іноді опускалися руки. Зараз тренуюся десь чотири рази на тиждень. Якщо пропускаю заняття, то це для мене вже стрес - говорить Нерадько.

Регулярні пробіжки позитивно вплинули на життя Тетяни. Після тренувань вона почувається більш енергійною й повною сил. Раніше жінка страждала на гіпертонію й пила пігулки для зниження тиску. Також вживала заспокійливі, бо часто відчувала тривожність.

Зараз про пігулки я забула. Також покращилося травлення. Колись були проблеми зі шлунком, тепер усе добре. Тому всім, хто ще не займається спортом, раджу починати, - наголосила вона.

Забіги "RUN 4 VICTORY" уже відбулися в Тернополі та Вінниці. Окрім Черкас, восени планують провести марафон у Ладижині на Вінниччині. Довідка "МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад.

Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування