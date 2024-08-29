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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вклад в Победу: стартовала регистрация на третий благотворительный марафон забегов "RUN 4 VICTORY"

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 07:41  •  961 просмотра

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15 сентября в Черкассах состоится третий благотворительный марафон "RUN 4 VICTORY". Собранные средства направят на поддержку 118-й бригады ТРО, участники смогут выбрать дистанцию от 2 до 21 км.

Началась регистрация на третий благотворительный марафон в рамках Лиги забегов "RUN 4 VICTORY", передает УНН.

Детали

Марафон состоится 15 сентября в Черкассах. Все собранные средства будут направлены на поддержку местной 118-й бригады ТРО. Забег организуют спортивное сообщество "Характер" и Благотворительный фонд "МХП Общине". Спонсорами забега является международная компания МХП и Центральный Хаб МХП.

Мероприятие реализуют при поддержке Черкасской ОГА, облсовета и горсовета. Каждый участник сможет самостоятельно выбрать дистанцию - в 2, 5, 10 или 21 км. Для детей подготовили забеги на 200, 400 или 800 м.

Чтобы зарегистрироваться, нужно внести добровольный донат. Присоединиться к марафону также можно онлайн. Последний день регистрации - 11 сентября.

Мы ежедневно поддерживаем ВСУ. Донатим, передаем оборудование, машины, продукты. Мы объединяемся с коллегами из МХП, с общинами и делаем много добрых дел. Я с большим энтузиазмом присоединился к организации третьего мероприятия Лиги забегов "RUN 4 VICTORY", который пройдет в Черкассах - городе, где расположен офис нашего аграрного предприятия. Я уверен, что к этой инициативе присоединится много людей, потому что это еще одна возможность сделать свой вклад в Победу,

- отметил директор "МХП-Урожай" Александр Воскобойник.

Впервые на марафоне будет доступна инклюзивная трасса. Участники с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ампутациями смогут преодолеть дистанцию в 2 км.

На этот раз будем собирать средства для нужд местной 118-й бригады ТРО. Черкасчане и не только хорошо знают о ее бойцах, которые защищают нашу страну в горячих точках. Поэтому призываю всех 15 сентября выйти с нами на дистанцию и пробежать, или даже пройти посильное расстояние. В наших забегах нет проигравших, все - победители! Все - единый организм, который поддерживает и придает силы защитникам бороться! Это возможность одержать победу над собой и продемонстрировать мощь и характер украинцев!

- добавил Воскобойник.

Также пробежать любую дистанцию офлайн-забега могут участники боевых действий, военнослужащие ВСУ и ТРО, ветераны. Для этого нужно отправить запрос на страницу организаторов забега в Facebook.

Забеги - это возможность помочь нашей армии, прежде всего. А также увидеться с друзьями, коллегами и получить эмоции, которые не дает ни один другой спорт,

- отметила специалист земельного отдела "МХП-Урожай" Татьяна Нерадько.

Татьяна занимается бегом больше года. Благодаря тренировкам похудела более чем на 20 кг, здоровье значительно улучшилось.

Я начала бегать спонтанно. Когда в школе учились и надо было пробежать кросс, то это было трудно. С детства пошло, мол, я это не сделаю. Поэтому решила доказать себе, что могу сделать больше, чем просто приседать или качать пресс. И мне понравилось. Во-первых, это здоровье, а во-вторых, заряд энергии на весь день,

- говорит Татьяна.

Женщина начинала бегать с дистанции в 1 км. Сначала было непривычно, признается, потому что организм не привык к такому виду нагрузок. Впоследствии постепенно увеличивала дистанцию.

Захотела показать, что могу больше. Пробежала 5 километров за 30 минут - для меня это было достижением. Самая длинная моя дистанция - 7 километров. Помогла поддержка родных. Они всегда были рядом со мной, когда иногда опускались руки. Сейчас тренируюсь где-то четыре раза в неделю. Если пропускаю занятия, то это для меня уже стресс

- говорит Нерадько.

Регулярные пробежки положительно повлияли на жизнь Татьяны. После тренировок она чувствует себя более энергичной и полной сил. Ранее женщина страдала гипертонией и пила таблетки для снижения давления. Также принимала успокоительные, потому что часто чувствовала тревожность.

Сейчас о таблетках я забыла. Также улучшилось пищеварение. Когда-то были проблемы с желудком, теперь все хорошо. Поэтому всем, кто еще не занимается спортом, советую начинать,

- подчеркнула она.

Забеги "RUN 4 VICTORY" уже состоялись в Тернополе и Виннице. Кроме Черкасс, осенью планируют провести марафон в Ладыжине Винницкой области. Справка "МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин.

География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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