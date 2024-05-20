Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Обычный депутат Винницкого областного совета от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" и по совместительству преподаватель местной Академии непрерывного образования Геннадий Мазур, который скрыл свои декларации от посторонних глаз, оказывается, имеет довольно интересный статус. Согласно представлению об изъятии деклараций Мазура из публичного доступа, к нему "применены меры безопасности". Об этом говорится в ответе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на запрос УНН.

В НАПК не озвучили, кто именно выступил инициатором изъятия деклараций Геннадия Мазура из публичного доступа. Но, при этом, подчеркнули, что они не проводят проверку обоснованности оснований для изъятия из открытого доступа Реестра деклараций лиц, указанных в представлении.

При этом, как говорится в ответе НАПК, "на основании представления инициатора к лицу, указанному в запросе (Геннадия Мазура - ред.), применены меры безопасности".

Согласно действующему законодательству, есть четкий перечень лиц, декларации которых должны быть закрытыми от посторонних глаз.

В частности, к таким субъектам декларирования относятся практически все категории военнослужащих, а также раненые, находящиеся на лечении, лица, находящиеся в кадровом резерве разведывательных органов или занимающие должности, связанные с гостайной, участвующие в международных операциях, находящиеся в зоне активных боевых действий или на оккупированных территориях, пленные и интернированные. Последние в этом перечне - члены семей лиц из указанных категорий.

Официально Геннадий Мазур является сотрудником кафедры управления и администрирования Винницкой академии непрерывного образования. Декларацию он обязан подавать как депутат Винницкого областного совета.

Несмотря на то, что 50-летний Мазур является военнообязанным в военное время, службу в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения он не проходил. Винницкая область не оккупирована, и боевые действия на ее территории не ведутся.

Военнослужащим является его сын Владислав Мазур, который до войны работал в Следственном отделе следственного управления Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Но декларацию сына депутата можно найти на сайте НАПК. Это означает, что он входит в те категории военнослужащих, декларации которых не изымаются из публичного доступа.

Местом прохождения службы Владислава Мазура указаны воинская часть А1619 и Винницкий областной военный комиссариат. Судя по всему, в воинской части Мазур-младший отвечал за закупки, а затем перешел в ТЦК.

В открытом доступе есть и декларация Мазур Таисии Ивановны - жены Геннадия Мазура, - в которой указаны практически все его состояние.

Конечно, можно сделать предположение, что Мазур какой-то супер секретный агент ГУР, или просто имеет какое-то отношение к Минобороны. Но никаких, хотя бы косвенных признаков, которые бы на это указывали, нет.

Итак, эта загадочная формулировка о "мерах безопасности", которая вызывает много вопросов, наводит на мысль, что, возможно, к представлению по Мазуру причастны правоохранительные органы.

С одной стороны, можно предположить, что Мазур за определенное вознаграждение просто с кем надо решил вопрос, чтобы его декларации убрали из открытого доступа. Как ни как, бывший налоговик, определенные связи имеет.

В то же время, есть вероятность того, что меры безопасности к Мазуру приняты из-за того, что он уже длительное время сотрудничает с правоохранительными органами в качестве, мягко говоря, секретного сотрудника.

В пользу этой версии может свидетельствовать тот факт, что Мазур сухим из воды вышел из двух громких уголовных производств, в которых фигурировал и с которыми его связывали.

В 2013 году, когда Мазур занимал должность заместителя председателя налоговой службы Винницкой области, произошел громкий скандал: в его рабочем кабинете и в помещениях, которые ему принадлежали, Служба безопасности Украины провела обыски.

Дело касалось завоза в Украину дешевого турецкого золота и дальнейшей его реализации под видом украшений украинского производства.

По версии следствия, в Ладыжине группа предпринимателей-ювелиров вместе с золотыми изделиями собственного производства клеймила украшения из золота турецкого происхождения, завезенные в Украину контрабандным путем. Из-за этого в бюджет Украины не было уплачено около семи миллионов гривен налогов.

Одним из доказательств по делу называли записную книжку, якобы найденную в кабинете Мазура. Тогда правоохранители заявляли, что в нем были ежемесячные отчеты о проведении хозяйственных операций с драгоценными металлами с личными подписями под каждым, а также финансовые расчеты за несколько лет.

И вот при таких исходных данных Мазур удивительным образом не то, что не оказался на скамье подсудимых, а даже постепенно начал строить политическую карьеру.

Свечу, конечно, никто не держал, но все выглядит так, что именно тогда, во времена Януковича, в обмен на небо без решетки Мазур, вероятно, мог начать свое "плодотворное" сотрудничество с правоохранителями.

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В 2018 году фамилию Мазура неоднократно упоминали в контексте громкой истории ювелирной пирамиды "B2B Jewelry", деятельностью которой тоже заинтересовалась СБУ.

Как утверждали тогда в спецслужбе, вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 человек, а ориентировочный объем присвоенных и легализованных средств составил более 250 миллионов долларов.

Однако от упоминаний до конкретных подозрений дело так и не дошло.

Эти случаи наводят на мысль, что Мазура, возможно, могли сознательно выводили из-под удара в обмен на что-то. На что именно? Это, видимо, должны спросить его однопартийцы по "Батькивщине", депутаты Винницкого областного совета и другие представители местного политического бомонда, а также коллеги - преподаватели, студенты, с которыми Мазур регулярно общается.

Причем, спросить желательно где-то на свежем воздухе, чтобы хоть немного минимизировать риски того, что разговор "неожиданно" может стать чьим-то достоянием.

Полное право задать неудобные вопросы Мазуру имеют его коллеги по облсовету, депутаты, офицеры Илья Гуменчук и Ярослав Чернега, которые ежедневно, рискуя жизнью, защищают нашу страну. И именно поэтому их декларации закрыты, хотя им, на самом деле, нечего скрывать.

А Мазуру, возможно, есть. И можно предположить, что речь в этом случае вовсе не о деньгах....

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