Експодатківець з сумнівним багажем: навіщо Геннадій Мазур зацікавився долею риби у Ладижинському водосховищі

Одним з членів робочої групи Вінницької облради, яку соратники експрем’єра Гройсмана створили для того, щоб формально дізнатися причини загибелі риби в одному із озер Ладижинського водосховища, є Геннадій Мазур, пише УНН.

Геннадій Мазур – податківець із солідним, так би мовити, багажем. Починав у 1995 році зі звичайного старшого податкового інспектора, за сім років дослужився до керівника Державної податкової адміністрації Івано-Франківської області, яку очолював у 2002-2003 роках.

Формально – пішов з посади за власним бажанням, Але, як стверджують, "бажання" було продиктоване тим, що Мазура підозрювали у зловживанні службовим становищем.

Декілька років Мазур перебував у тіні, очолюючи сільськогосподарське підприємство у рідному йому Тростянецькому районі на Вінниччині, а у 2007 році знову повернувся до податкових органів.

У 2013 році, коли Мазур займав посаду заступника голови податкової служби Вінницької області, стався гучний скандал: в його робочому кабінеті та у помешканнях, що йому належали, Служба безпеки України провела обшуки.

Справа стосувалася завезення в Україну дешевого турецького золота та подальшої його реалізації під виглядом ювелірних виробів українського виробництва.

За версією слідства, у Ладижині група підприємців-ювелірів поряд із золотими виробами власного виробництва клеймувала прикраси із золота турецького походження, завезені в Україну контрабандним шляхом. За п’ять років (з 2007 по 2012 роки) у Вінницькому відділенні Центрального казенного підприємства пробірного контролю, поряд з незначною частиною власноруч виготовлених виробів із золота, вони проклеймували більше ніж тонну золотих прикрас турецького виробництва.

Через це до бюджету України не було сплачено близько семи мільйонів гривень податків.

Одним з доказів по справі називали записник, нібито знайдений у кабінеті Мазура. Тоді правоохоронці заявляли, що у ньому були щомісячні звіти про проведення господарських операцій із дорогоцінними металами з особистими підписами під кожним, а також фінансові розрахунки за кілька років. З цих записів співробітники спецслужби дійшли висновку, що "податківець особисто контролював процес та координував дії підприємців, спрямовані на ухилення від сплати податків".

Однією з фігуранток справи була дружина Геннадія Мазура Таїсія Мазур, яка на той момент була власницею фірми "Подільська ювеліра компанія".

А у "чарівному" перетворенні турецького золота на українське підозрювали фірму "Шарм", якою керувала Олена Гонта.

Сама пані Олена, на той момент, не приховувала стосунків з Таїсією Мазур. Але уточнювала, що вони є суто діловими: мовляв, фірма "Шарм" брала в оренду обладнання у "Подільської ювелірної компанії".

До хоча б якогось логічного завершення справу тоді так і не довели. Мазур з податкової пішов і одразу ж прилаштувався помічником народного депутата від "Партії регіонів", ексголови Вінницької ОДА Миколи Джиги.

У 2020 році на всю Україну, і не тільки, прогриміла історія ювелірної піраміди "B2B Jewelry". Людям, хто пам’ятає, пропонували купувати ювелірні вироби з можливістю отримання кешбеку, який перевищував їх вартість, а також вкладати кошти у грошові сертифікати під величезні відсотки.

Починала свою діяльність ця структура у 2018 році на Вінниччині. Уже наступного року активно працювала не лише по всій Україні, але й у росії та Казахстані. А в 2020 році діяльністю "B2B Jewelry" зацікавилась СБУ.

Як стверджували тоді у спецслужбі, вкладниками "піраміди" стали понад 600 000 людей, а орієнтовний обсяг привласнених та легалізованих коштів становив понад 250 мільйонів доларів.

Керівником "B2B Jewelry" був чоловік вже заданої Олени Гонти Микола Гонта.

Тоді ж деякі ЗМІ припускали, що Геннадій Мазур міг би бути причетний до діяльності ювелірної піраміди. Але довести цього не вдалося.

Сам Мазур останнім часом намагається позиціонувати себе виключно як науковець, очолює Комунальний заклад вищої освіти "Вінницька академія безперервної освіти".

Хоча і тут є нюанси.

На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського журналістам вдалося знайти та завантажити текст автореферату Мазура Г.Ф. до його дисертації "Соціально-економічні проблеми розвитку села та шляхи їх вирішення (регіональний аспект)".

За допомогою відомого антиплагіатного сервісу StrikePlagiarism.com вдалося перевірити унікальність викладеного тексту. І з’ясувалося, що подібний на 77,52% текст викладено на ресурсі samzan.net, який є популярною площадкою для збору замовлень на написання студентських та наукових робіт "під ключ".

Не будемо забувати, що Мазур також депутат Вінницької обласної ради від "Батьківщини". Фракція цієї партії є сателітом "Української стратегії Гройсмана" по більшості в облраді.

А самого Мазура називають неформальним куратором Бершадської, Ладижинської та Тростянецької громад, де він максимально намагається впливати на всі політичні і не тільки процеси.

Власне, цим і можна пояснити, чому Мазура і включили згадану робочу групу по рибі.

І є підозра, що цікавить його зовсім не причина її загибелі, а виключно посилення свого політичного впливу.