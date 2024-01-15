Экс-налоговик с сомнительным багажом: зачем Геннадий Мазур заинтересовался судьбой рыбы в Ладыжинском водохранилище

Одним из членов рабочей группы Винницкого облсовета, которую соратники экс-премьера Гройсмана создали для того, чтобы формально узнать причины гибели рыбы в одном из озер Ладыжинского водохранилища, является Геннадий Мазур, пишет УНН.

Геннадий Мазур - налоговик с солидным, так сказать, багажом. Начинал в 1995 году с обычного старшего налогового инспектора, за семь лет дослужился до руководителя Государственной налоговой администрации Ивано-Франковской области, которую возглавлял в 2002-2003 годах.

Формально - ушел с должности по собственному желанию, но, как утверждают, "желание" было продиктовано тем, что Мазура подозревали в злоупотреблении служебным положением.

Несколько лет Мазур находился в тени, возглавляя сельскохозяйственное предприятие в родном ему Тростянецком районе Винницкой области, а в 2007 году снова вернулся в налоговые органы.

В 2013 году, когда Мазур занимал должность заместителя председателя налоговой службы Винницкой области, произошел громкий скандал: в его рабочем кабинете и в помещениях, которые ему принадлежали, Служба безопасности Украины провела обыски.

Дело касалось завоза в Украину дешевого турецкого золота и дальнейшей его реализации под видом ювелирных изделий украинского производства.

По версии следствия, в Ладыжине группа предпринимателей-ювелиров наряду с золотыми изделиями собственного производства клеймила украшения из золота турецкого происхождения, завезенные в Украину контрабандным путем. За пять лет (с 2007 по 2012 годы) в Винницком отделении Центрального казенного предприятия пробирного контроля, наряду с незначительной частью собственноручно изготовленных изделий из золота, они проклеймировали более тонны золотых украшений турецкого производства.

Из-за этого в бюджет Украины не было уплачено около семи миллионов гривен налогов.

Одним из доказательств по делу называли записную книжку, якобы найденную в кабинете Мазура. Тогда правоохранители заявляли, что в ней были ежемесячные отчёты о проведении хозяйственных операций с драгоценными металлами с личными подписями под каждым, а также финансовые расчёты за несколько лет. Из этих записей сотрудники спецслужбы пришли к выводу, что "налоговик лично контролировал процесс и координировал действия предпринимателей, направленные на уклонение от уплаты налогов".

Одной из фигуранток дела была жена Геннадия Мазура Таисия Мазур, которая на тот момент была владелицей фирмы "Подольская ювелирная компания".

А в "волшебном" превращении турецкого золота в украинское подозревали фирму "Шарм", которой руководила Елена Гонта.

Сама Елена, на тот момент, не скрывала отношений с Таисией Мазур. Но уточняла, что они являются сугубо деловыми: мол, фирма "Шарм" брала в аренду оборудование у "Подольской ювелирной компании".

До хотя бы какого-то логического завершения дело тогда так и не довели. Мазур из налоговой ушел и сразу же пристроился помощником народного депутата от "Партии регионов", экс-главы Винницкой ОГА Николая Джиги.

В 2020 году на всю Украину, и не только, прогремела история ювелирной пирамиды "B2B Jewelry". Людям, кто помнит, предлагали покупать ювелирные изделия с возможностью получения кэшбэка, который превышал их стоимость, а также вкладывать средства в денежные сертификаты под огромные проценты.

Начинала свою деятельность эта структура в 2018 году в Винницкой области. Уже в следующем году активно работала не только по всей Украине, но и в россии и Казахстане. А в 2020 году деятельностью "B2B Jewelry" заинтересовалась СБУ.

Как утверждали тогда в спецслужбе, вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 человек, а ориентировочный объем присвоенных и легализованных средств составил более 250 миллионов долларов.

Руководителем "B2B Jewelry" был муж уже заданной Елены Гонты Николай Гонта.

Тогда же некоторые СМИ предполагали, что Геннадий Мазур мог бы быть причастен к деятельности ювелирной пирамиды. Но доказать этого не удалось.

Сам Мазур в последнее время пытается позиционировать себя исключительно как ученый. Коммунальное учреждение высшего образования "Винницкая академия непрерывного образования".

Хотя и здесь есть нюансы.

На сайте Национальной библиотеки Украины им. В.И.Вернадского журналистам удалось найти и скачать текст автореферата Мазура Г.Ф. к его диссертации "Социально-экономические проблемы развития села и пути их решения (региональный аспект)".

С помощью известного антиплагиатного сервиса StrikePlagiarism.com удалось проверить уникальность выложенного текста. И выяснилось, что подобный на 77,52% текст выложен на ресурсе samzan.net, который является популярной площадкой для сбора заказов на написание студенческих и научных работ "под ключ".

Не будем забывать, что Мазур также депутат Винницкого областного совета от "Батькивщины". Фракция этой партии является сателлитом "Украинской стратегии Гройсмана" по большинству в облсовете.

А самого Мазура называют неформальным куратором Бершадской, Ладыжинской и Тростянецкой громад, где он максимально старается влиять на все политические и не только процессы.

Собственно, этим и можно объяснить, почему Мазура и включили в упомянутую рабочую группу по рыбе.

И есть подозрение, что интересует его вовсе не причина ее гибели, а исключительно усиление своего политического влияния.