Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій.

Усі декларації депутата Вінницької обласної ради від партії "Батьківщина" Геннадія Мазура вилучені з публічного доступу на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Однак, наявність підстав для цього і законність закриття декларацій викликають певні сумніви, пише УНН.

Згідно з чинним законодавством, є чіткий перелік осіб, декларації яких мають бути закритими від сторонніх.

Зокрема, до таких суб’єктів декларування належать практично всі категорії військовослужбовців, а також поранені, які перебувають на лікуванні, особи, які перебувають у кадровому резерві розвідувальних органів або займають посади, пов’язані з держтаємницею, беруть участь у міжнародних операціях, перебувають у зоні активних бойових дій або на окупованих територіях, полонені та інтерновані. Останні у цьому переліку – члени сімей осіб із зазначених категорій.

Офіційно Геннадій Мазур є співробітником кафедри управління та адміністрування Вінницької академії безперервної освіти. Декларацію він зобов’язаний подавати як депутат Вінницької обласної ради.

Попри те, що 50-річний Мазур є військовозобов’язаним у воєнний час, службу у лавах ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення він не проходив. Вінницька область не окупована, і бойові дії на її території не ведуться.

Військовослужбовцем є його син Владислав Мазур, який до війни працював у Слідчому відділі слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Але декларацію сина депутата можна знайти на сайті НАЗК. Це означає, що він входить до тих категорій військовослужбовців, декларації яких не вилучаються з публічного доступу.

Місцем проходження служби Владислава Мазура зазначені військова частина А1619 та Вінницький обласний військовий комісаріат. Судячи з усього, у військовій частині Мазур-молодший відповідав за закупівлі, а потім перейшов до ТЦК.

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Зважаючи на те, що Геннадій Мазур є депутатом Вінницької обласної ради, подання щодо закриття його декларацій робив голова цієї ради Вячеслав Соколовий. Але поки що не видно жодних підстав, спираючись на які Соколовий мав право зробити подання щодо вилучень декларацій Мазура з реєстру.

Звісно, можна пофантазувати, що Мазур якійсь суперсекретний агент, який має доступ до державної таємниці, і виконує якісь важливі розвідувальні місії. Але є нюанс.

Якщо Мазур дійсно підпадає під якусь категорію осіб, декларації яких мають бути закриті, то логічно, що мав бути заблокований і доступ до декларацій дружини Геннадія Мазура – депутатки Тростянецької селищної ради.

Але декларації Мазур Таїсії Іванівні, як і декларації сина, є у відкритому доступі. І найсмішніше те, що в декларації Таїсії Іванівни вказані практично всі статки її чоловіка.

Тому, абсолютно незрозуміло, навіщо вилучати декларацію з відкритого доступу, якщо практично всі дані все одно є на сайті НАЗК, тільки на іншій сторінці: технічна помилка, бажання через порушення закону додати ваги своїй персоні, чи може, дійсно, Геннадію Мазуру є що приховувати?

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