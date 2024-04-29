Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям.

Все декларации депутата Винницкого областного совета от партии "Батькивщина" Геннадия Мазура изъяты из публичного доступа на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Однако, наличие оснований для этого и законность закрытия деклараций вызывают определенные сомнения, пишет УНН.

Согласно действующему законодательству, есть четкий перечень лиц, декларации которых должны быть закрытыми от посторонних.

В частности, к таким субъектам декларирования относятся практически все категории военнослужащих, а также раненые, находящиеся на лечении, лица, находящиеся в кадровом резерве разведывательных органов или занимающие должности, связанные с гостайной, участвующие в международных операциях, находящиеся в зоне активных боевых действий или на оккупированных территориях, пленные и интернированные. Последние в этом перечне - члены семей лиц из указанных категорий.

Официально Геннадий Мазур является сотрудником кафедры управления и администрирования Винницкой академии непрерывного образования. Декларацию он обязан подавать как депутат Винницкого областного совета.

Несмотря на то, что 50-летний Мазур является военнообязанным в военное время, службу в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения он не проходил. Винницкая область не оккупирована, и боевые действия на ее территории не ведутся.

Военнослужащим является его сын Владислав Мазур, который до войны работал в Следственном отделе следственного управления Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Но декларацию сына депутата можно найти на сайте НАПК. Это означает, что он входит в те категории военнослужащих, декларации которых не изымаются из публичного доступа.

Местом прохождения службы Владислава Мазура указаны воинская часть А1619 и Винницкий областной военный комиссариат. Судя по всему, в воинской части Мазур-младший отвечал за закупки, а затем перешел в ТЦК.

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Учитывая то, что Геннадий Мазур является депутатом Винницкого областного совета, представление о закрытии его деклараций делал председатель этого совета Вячеслав Соколовый. Но пока не видно никаких оснований, опираясь на которые Соколовый имел право сделать представление об изъятии деклараций Мазура из реестра.

Конечно, можно пофантазировать, что Мазур какой-то суперсекретный агент, который имеет доступ к государственной тайне, и выполняет какие-то важные разведывательные миссии. Но есть нюанс.

Если Мазур действительно подпадает под какую-то категорию лиц, декларации которых должны быть закрыты, то логично, что должен был быть заблокирован и доступ к декларациям жены Геннадия Мазура - депутата Тростянецкого поселкового совета.

Но декларации Мазур Таисии Ивановне, как и декларации сына, есть в открытом доступе. И самое смешное то, что в декларации Таисии Ивановны указаны практически все состояние ее мужа.

Поэтому, совершенно непонятно, зачем изымать декларацию из открытого доступа, если практически все данные все равно есть на сайте НАПК, только на другой странице: техническая ошибка, желание из-за нарушения закона добавить веса своей персоне, или может, действительно, Геннадию Мазуру есть что скрывать?

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