Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Последние несколько месяцев у всех на слуху ситуация с переходом общины Свято-Казанского храма в Ладыжине из УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Несмотря на то, что община еще в ноябре прошлого года приняла сознательное и единодушное решение о переходе и оформила все необходимые юридические документы, местный священник УПЦ МАП Евгений Воробьев и его немногочисленные сторонники всячески мешают деятельности новосозданной общины ПЦУ и периодически устраивают различные провокации, передает УНН.

В третий год полномасштабной российской агрессии в такое трудно поверить. Однако, к сожалению, подобные ситуации не единичны как в Винницкой области, так и в других областях Украины.

Причина кроется в том, что такие люди как Воробьев продолжают пользоваться, хоть и не гласной, но поддержкой некоторых представителей власти.

А среди отдельных депутатов и чиновников есть такие, которые так же на третий год войны не скрывают своих определенных тесных связей с УПЦ МП.

В частности, к таким можно отнести депутата Винницкого областного совета от партии "Батькивщина" Геннадия Мазура. На своей странице в Википедии этот народный избранник областного уровня, можно сказать, откровенно кичится тем, что является полным кавалером орденов Святого равноапостольного князя Владимира и преподобного Нестора Летописца, которые вручаются церковью московского патриархата.

Эти ордена являются одними из самых престижных в иерархии наград УПЦ МП.

Орденом Нестора Летописца награждают представителей "епископата, духовенства, мирян, государственных деятелей, журналистов, писателей, поэтов и педагогов за личный вклад в издательскую, церковно-литературную и писательскую деятельность, а также за распространение светлых идеалов Православия в общественно-политической жизни Украины".

Орденом Святого равноапостольного князя Владимира награждают представителей "епископата, духовенства, мирян, а также государственных деятелей, работников культуры и искусств за личный вклад в деле возрождения духовности, повышение роли церкви в жизни общества и государства".

В открытых источниках нет информации, когда Мазур получил ордена преподобного Нестора Летописца II и I степеней.

Орденом Святого равноапостольного князя Владимира I степени Мазура наградили в 2007 году. Поэтому, можно логично предположить, что ордена III и II степеней он получил раньше.

Конечно, интересно было бы узнать за какие заслуги Мазур стал орденоносцем. До 2007 году депутат от партии Юлии Тимошенко около восьми лет проработал в налоговых органах, откуда ушел по собственному желанию. И, как утверждают СМИ, желание было продиктовано подозрением в злоупотреблении служебным положением.

Затем пять лет руководил сельскохозяйственным предприятием, а в 2007 году снова вернулся в налоговую.

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Сам Мазур рассказывает, что когда-то помог отреставрировать церковь в родном селе. Хорошее дело, но на пять орденов явно не тянет.

И вот тут возникает вопрос, что такого важного и полезного сделал Мазур для московского патриархата, что его отблагодарили аж пятью орденами?

С другой стороны, можно предположить, что награды депутат Винницкого облсовета навешивал на себя, используя определенные связи, и исключительно для того, чтобы потешить свое самолюбие. Приятно, видимо, когда в списке кавалеров Ордена Святого равноапостольного князя Владимира ты в одном ряду с самим экс-президентом Украины Леонидом Кучмой.

Мазур оправдывается, что ордена ему давал покойный митрополит УПЦ МП Владимир (Сабодан), которого, мол, нельзя заподозрить в отсутствии патриотизма.

Но после нападения рф, когда чуть ли не каждую неделю спецслужбы сообщают о задержании священников и прихожан УПЦ МП, которых подозревают в пособничестве российскому агрессору, это аргумент, выглядит, мягко говоря, странно.

Поэтому, чего добивается Мазур? Не отказывается от орденов московского патриархата, потому что продолжает тешить свое самолюбие, или возможно ждет прихода "русского мира"?

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