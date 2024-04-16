Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  114092 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  128102 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  131611 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  121764 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  102369 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203184 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195553 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  195006 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189661 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129244 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  382622 просмотра

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Депутат Винницкого областного совета от партии "Батькивщина" на третьем году полномасштабной агрессии россии против Украины открыто щеголяет наградами от церкви московского патриархата.

Общество •   •  57240 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Си Цзиньпин: Китай поддерживает мирную конференцию, но признанную как Украиной, так и россией

Президент Китая Си Цзиньпин предложил провести международную мирную конференцию, признанную как Украиной, так и россией, для урегулирования конфликта, очертив при этом четыре принципа урегулирования.

Война •   •  13790 просмотра
Си Цзиньпин: Китай поддерживает мирную конференцию, но признанную как Украиной, так и россией

В оккупированном Крыму россияне все чаще сбивают собственную авиацию - "АТЕШ"

Из-за постоянных украинских воздушных атак российские подразделения ПВО все чаще в панике сбивают собственные самолеты. Партизаны выяснили, что командование приказало сбивать любую угрозу, несмотря на проблемы с системой обнаружения и распознавания целей "свой-чужой".

Война •   •  15357 просмотра
В оккупированном Крыму россияне все чаще сбивают собственную авиацию - "АТЕШ"

Финансирование в обмен на реформы: ЕС сигнализирует о конце "легких" денег для бедных стран

С 2028 года Европейская комиссия планирует ввести модель "деньги за реформы" для выделения средств бедным странам ЕС, связывая финансирование с проведением реформ и соблюдением демократических стандартов.

Экономика •   •  13833 просмотра
Финансирование в обмен на реформы: ЕС сигнализирует о конце "легких" денег для бедных стран

россияне утром семь раз попали в поселок Золотая Балка на Херсонщине: есть раненый

Утром россияне семь раз обстреляли село Золотая Балка в Херсонской области, ранив 56-летнего местного жителя.

Война •   •  13292 просмотра
россияне утром семь раз попали в поселок Золотая Балка на Херсонщине: есть раненый

Лидер Китая Си Цзиньпин предложил "четыре принципа" для урегулирования в Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине предложил четыре принципа для скорейшего восстановления мира в Украине.

Война •   •  20441 просмотра
Лидер Китая Си Цзиньпин предложил "четыре принципа" для урегулирования в Украине

"Железный купол для Европы" - премьеры Польши и Дании обсудили создание системы противовоздушной обороны

Польша и Дания обсудили создание эффективной европейской системы противоракетной и противовоздушной обороны по типу израильского "Железного купола" для защиты региона.

политика •   •  17149 просмотра
"Железный купол для Европы" - премьеры Польши и Дании обсудили создание системы противовоздушной обороны

"Это чистая политика": Зеленский об инициативе Джонсона разделить помощь Украине и Израилю

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что разделение американской помощи на отдельные счета для Украины, Израиля и других стран является чистой политикой, которая игнорирует жизни людей, гибнущих в Украине ежедневно. Он подчеркнул, что если Киев падет, это может привести к войне со странами НАТО с участием американских солдат.

Война •   •  18535 просмотра
"Это чистая политика": Зеленский об инициативе Джонсона разделить помощь Украине и Израилю

Лесной пожар произошел на Прикарпатье: его потушили после 5-часовой операции

Пожарные потушили лесной пожар на площади 0,5 га в Ивано-Франковской области после 5-часовой операции, включавшей воздушную разведку и 1,5-километровый пеший переход из-за отсутствия подъездных путей.

Общество •   •  16289 просмотра
Лесной пожар произошел на Прикарпатье: его потушили после 5-часовой операции

Уничтоженные склады и техника: пограничники показали, как дрон "Баба Яга" уничтожает оккупантов на левобережье Херсонщины

На прошлой неделе украинские пограничники с помощью ударного беспилотника "Баба Яга" уничтожили 5 единиц российской техники, в том числе 3 грузовика, бронетранспортер, легковой автомобиль, 2 полевых пункта снабжения и несколько вражеских укрытий в Херсонской области.

Война •   •  15303 просмотра
Уничтоженные склады и техника: пограничники показали, как дрон "Баба Яга" уничтожает оккупантов на левобережье Херсонщины