Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

В Украине периодически поднимают вопрос о необходимости сокращения и реорганизации различных университетов, институтов, академий и т.п. И дело здесь не только в том, что некоторые из них штампуют откровенно фейковые дипломы и тем самым обесценивают само понятие высшего образования. Довольно часто знания в таких вузах пытаются давать лица с сомнительным академическим багажом.

Ярким примером необходимости коренного реформирования системы высших учебных заведений в Украине является профессор кафедры управления и администрирования Винницкой академии непрерывного образования и по совместительству депутат Винницкого областного совета от партии "Батькивщина" Геннадий Мазур, пишет УНН.

Упомянутая Академия была обычным Институтом последипломного образования педагогических работников. Однако, в 2015 году Винницкий областной совет решил изменить название заведения на более красноречивое. В 2016 году Академия получила соответствующую лицензию и с тех пор могла набирать на обучение студентов после окончания 11 классов или с дипломами младшего специалиста.

В 2018 году в Академии начинает работать Геннадий Мазур, который в 2015-2020 годах в качестве депутата возглавлял бюджетную комиссию Винницкого облсовета.

И по странному стечению обстоятельств с того времени суммы средств, которые выделялись из бюджета области на последипломное образование педагогических работников, с каждым годом начали расти. Если на 2018 год по этой статье расходов заложили 21 миллион гривен, то на 2022 год было запланировано уже почти 41,5 миллиона гривен.

Как утверждают депутаты облсовета, львиная доля средств направлялась именно на Академию непрерывного образования.

Кроме этого, заведение заключало отдельные договоры с территориальными общинами Винницкой области по повышению квалификации педагогов.

К тому же стоит отметить, что обучение в для обычных студентов в Академии является исключительно платным. Чтобы получить диплом бакалавра по направлению "публичное управление и администрирование" необходимо оплатить 14 тысяч гривен в год, за диплом магистра придется выложить 24 тысячи гривен в год.

Возвращаясь к Мазуру, то если верить его странице в Википедии, то он специалист широкого профиля: член Союза юристов Украины, член Национального союза журналистов Украины, Заслуженный экономист Украины, профессор, доктор экономических наук.

Правда, научные регалии Мазура можно поставить под серьезное сомнение. В 2008 году он, якобы, защитил кандидатскую диссертацию "Социально-экономические проблемы развития села и пути их решения (региональный аспект)".

Еще в прошлом году журналисты с помощью известного антиплагиатного сервиса StrikePlagiarism.com проверили уникальность автореферата к "научной" работе Мазура выложенного на сайте Национальной библиотеки Украины им. Выяснилось, что подобный на 77,52% текст выложен на ресурсе samzan.net, который является популярной площадкой для сбора заказов на написание студенческих и научных работ "под ключ", а его основными пользователями являются граждане страны-агрессора.

Как известно, такого рода ресурсы часто выкладывают примеры своих работ через определенное время, после сдачи работы заказчику.

Несмотря на огласку, в Министерстве образования и науки Украины никак не отреагировали на то, что в одном из Высших учебных заведений преподает человек, который с большой долей вероятности не писал своей кандидатской диссертации, и является обычным плагиатором.

Более того, теперь уже в качестве доктора экономических наук Мазур является председателем одного из специализированных ученых советов с правом принятия к рассмотрению и проведения разовой защиты диссертации на соискание степени доктора философии.

Интересно, подсказывает ли Мазур этим соискателям, как без особых усилий можно написать "научную" работу?

В конце концов, эта ситуация снова возвращает нас к вопросу о необходимости коренного реформирования образовательной и академической сфер, чтобы было меньше таких людей как Мазур: с сомнительными диссертациями и необоснованными претензиями на научную деятельность.

Может именно из-за таких как господин Мазур в консолидированном рейтинге за 2023 год из 239 украинских вузов Винницкая академия непрерывного образования занимает 222 место.

Добавим также, что Мазуру сейчас 50 лет. Несмотря на то, что на его странице в Википедии отсутствует информация, что он проходил службу в армии или заканчивал военную кафедру, на время военного положения он военнообязан. Но депутат Винницкого облсовета от "Батькивщины" может не переживать, что окажется на фронте: как преподаватель и ученый у него броня.

Хотя, в случае Мазура, его бронь мало чем отличается от брони клоуна передвижного цирка…

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