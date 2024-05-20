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Полювання на крота: чому депутат від Юлії Тимошенко закрив свої декларації

Київ • УНН

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Декларація депутата від партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко Геннадія Мазура вилучена з публічного доступу через невизначені "заходи безпеки", застосовані щодо нього.

Звичайний депутат Вінницької обласної ради від партії Юлії Тимошенко "Батьківщина" та за сумісництвом викладач місцевої Академії безперервної освіти Геннадій Мазур, який приховав свої декларації від сторонніх очей, виявляється, має досить цікавий статус. Згідно з поданням щодо вилучення декларацій Мазура з публічного доступу, до нього "застосовано заходи безпеки". Про це йдеться у відповіді Національного агентства з питань запобігання корупції на запит УНН.

В НАЗК не озвучили, хто саме виступив ініціатором вилучення декларацій Геннадія Мазура з публічного доступу. Але, при цьому, підкреслили, що вони не проводять перевірку обґрунтованості підстав для вилучення з відкритого доступу Реєстру декларацій осіб, зазначених у поданні.

При цьому, як йдеться у відповіді НАЗК, "на підставі подання ініціатора до особи, зазначеної у запиті (Геннадія Мазура – ред.), застосовано заходи безпеки".

Згідно з чинним законодавством, є чіткий перелік осіб, декларації яких мають бути закритими від сторонніх очей.

Зокрема, до таких суб’єктів декларування належать практично всі категорії військовослужбовців, а також поранені, які перебувають на лікуванні, особи, які перебувають у кадровому резерві розвідувальних органів або займають посади, пов’язані з держтаємницею, беруть участь у міжнародних операціях, перебувають у зоні активних бойових дій або на окупованих територіях, полонені та інтерновані. Останні у цьому переліку – члени сімей осіб із зазначених категорій.

Офіційно Геннадій Мазур є співробітником кафедри управління та адміністрування Вінницької академії безперервної освіти. Декларацію він зобов’язаний подавати як депутат Вінницької обласної ради.

Попри те, що 50-річний Мазур є військовозобов’язаним у воєнний час, службу у лавах ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення він не проходив. Вінницька область не окупована, і бойові дії на її території не ведуться.

Військовослужбовцем є його син Владислав Мазур, який до війни працював у Слідчому відділі слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Але декларацію сина депутата можна знайти на сайті НАЗК. Це означає, що він входить до тих категорій військовослужбовців, декларації яких не вилучаються з публічного доступу.  

Місцем проходження служби Владислава Мазура зазначені військова частина А1619 та Вінницький обласний військовий комісаріат. Судячи з усього, у військовій частині Мазур-молодший відповідав за закупівлі, а потім перейшов до ТЦК.

У відкритому доступі є і декларація Мазур Таїсії Іванівни – дружини Геннадія Мазура, – в якій вказані практично усі його статки.

Звісно, можна зробити припущення, що Мазур якійсь супер секретний агент ГУР, чи просто має якесь відношення до Міноборони. Але жодних, хоча б непрямих ознак, які б на це вказували, немає. 

Отже, це загадкове формулювання про "заходи безпеки", яке викликає багато запитань, наводить на думку, що, можливо, до подання по Мазуру причетні правоохоронні органи. 

З одного боку, можна припустити, що Мазур за певну винагороду просто з ким треба вирішив питання, щоб його декларації прибрали з відкритого доступу. Як не як, колишній податківець, певні зв’язки має. 

Водночас, є ймовірність того, що заходи безпеки до Мазура вжиті через те, що він вже тривалий час співпрацює з правоохоронними органами у якості, м’яко кажучи, секретного співробітника.

На користь цієї версії може свідчити той факт, що Мазур сухим з води вийшов із двох гучних кримінальних проваджень, в яких фігурував і з якими його пов’язували. 

У 2013 році, коли Мазур займав посаду заступника голови податкової служби Вінницької області, стався гучний скандал: в його робочому кабінеті та у помешканнях, що йому належали, Служба безпеки України провела обшуки.

Справа стосувалася завезення в Україну дешевого турецького золота та подальшої його реалізації під виглядом прикрас українського виробництва. 

За версією слідства, у Ладижині група підприємців-ювелірів разом із золотими виробами власного виробництва клеймувала прикраси із золота турецького походження, завезені в Україну контрабандним шляхом. Через це до бюджету України не було сплачено близько семи мільйонів гривень податків.

Одним з доказів по справі називали записник, нібито знайдений у кабінеті Мазура. Тоді правоохоронці заявляли, що у ньому були щомісячні звіти про проведення господарських операцій із дорогоцінними металами з особистими підписами під кожним, а також фінансові розрахунки за кілька років.

І ось при таких вихідних даних Мазур дивним чином не те, що не опинився на лаві підсудних, а навіть поступово почав будувати політичну кар’єру. 

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Свічку, звісно, ніхто не тримав, але все виглядає так, що саме тоді, за часів Януковича, в обмін на небо без ґратів Мазур, ймовірно, міг розпочати свою "плідну" співпрацю з правоохоронцями.

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У 2018 році прізвище Мазура неодноразово згадували в контексті гучної історії ювелірної піраміди "B2B Jewelry", діяльністю якої теж зацікавилася СБУ.

Як стверджували тоді у спецслужбі, вкладниками "піраміди" стали понад 600 000 людей, а орієнтовний обсяг привласнених та легалізованих коштів становив понад 250 мільйонів доларів. 

Однак від згадок до конкретних підозр справа так і не дійшла.

Ці випадки наводять на думку, що Мазура, можливо, могли свідомо виводили з-під удару в обмін на щось. На що саме? Це, мабуть, мають спитати його однопартійці по "Батьківщині", депутати Вінницької обласної ради та інші представники місцевого політичного бомонду, а також колеги- викладачі, студенти, з якими Мазур регулярно спілкується. 

При чому, спитати бажано десь на свіжому повітрі, щоб хоч трохи мінімізувати ризики того, що розмова "несподівано" може стати чиїмось надбанням. 

Повне право задати незручні питання Мазуру мають його колеги по облраді, депутати, офіцери Ілля Гуменчук та Ярослав Чернега, які щодня, ризикуючи життям, захищають нашу країну. І саме тому їхні декларації закриті, хоча їм, насправді, немає чого приховувати. 

А Мазуру, можливо, є. І можна припустити, що мова в цьому випадку зовсім не про гроші…. 

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Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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