Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата

Депутат Вінницької обласної ради від фракції "Батьківщина" Геннадій Мазур, який сховав свою декларацію, минулого року отримав від свого сина подарунок на чотири мільйони гривень, пише УНН.

Усі декларації депутата двох скликань Вінницької обласної ради Геннадія Мазура, як ми вже писали, вилучені з публічного доступу на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Ситуація дивна тим, що цей народний обранець обласного рівня та за сумісництвом викладач Вінницької академії безперервної освіти за своїм представницьким мандатом і місцем роботи аж ніяк не входить до переліку категорій осіб, декларації яких можуть бути закриті.

Пікантності ситуації додає той факт, що у відкритому доступі є декларації сина-військовослужбовця та дружини Геннадія Мазура – приватного підприємця, депутатки Тростянецької селищної ради.

Власне, саме з декларації Мазур Таїсії Іванівни можна дізнатися про статки депутата, адже саме він, фактично, є основним фігурантом цього документу.

Геннадій Мазур є власником чотирьох земельних ділянок загальною площею майже 30,5 тисяч квадратних метрів. Також на нього записана квартира – 156 квадратних метрів і житловий будинок на 313 квадратних метрів.

З декларації Таїсій Мазур дізнаємося, що у травні 2022 року, коли Україна лише перевела подих після відбиття першої хвилі ворожої навали, її чоловік-депутат став власником автомобіля Toyota Land Cruiser 200 2019 року випуску. Ціна авто, до речі, в декларації не вказана.

Зарплату за минулий рік Геннадій Мазур отримав більш ніж скромну – 214 тисяч гривень.

При цьому Таїсія Мазур вказала, що її чоловік тримає 130 тисяч доларів готівкою та отримав більше одного мільйона гривень процентів по банківському вкладу.

А ще від свого сина, який, судячи з його декларації, проходить службу у Вінницькому обласному ТЦК, Геннадій Мазур отримав подарунок на чотири мільйони гривень.

При тому, що декларація Мазура-молодшого, який до того як стати військовослужбовцем працював у Слідчому відділі слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, аж ніяк не схожа на декларацію мільйонера.

Дві земельні ділянки, зарплата, майже 200 тисяч гривень процентів та 20 тисяч доларів готівкою.

Навіть важко собі уявити, де скромний співробітник ТЦК назбирав стільки грошей, щоб зробити мільйонний подарунок своєму татові.

Зрештою, походження цих грошей – це вже питання до антикорупційних органів, як і те, чому декларації Мазура-старшого були вилучені з відкритого доступу.

Але вийшло все одно якось занадто анекдотично. Навіть, якщо припустити, що у Мазура і були законні підстави закривати свої декларації, то про земельні ділянки, будинок, новеньку машину і подарунок на чотири мільйони гривень всі дізналися з декларації його дружини.

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