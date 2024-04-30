Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Депутат Винницкого областного совета от фракции "Батькивщина" Геннадий Мазур, который спрятал свою декларацию, в прошлом году получил от своего сына подарок на четыре миллиона гривен, пишет УНН.

Все декларации депутата двух созывов Винницкого областного совета Геннадия Мазура, как мы уже писали, изъяты из публичного доступа на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Ситуация удивительна тем, что этот народный избранник областного уровня и по совместительству преподаватель Винницкой академии непрерывного образования по своему представительскому мандату и месту работы отнюдь не входит в перечень категорий лиц, декларации которых могут быть закрыты.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что в открытом доступе есть декларации сына-военнослужащего и жены Геннадия Мазура - частного предпринимателя, депутата Тростянецкого поселкового совета.

Собственно, именно из декларации Мазур Таисии Ивановны можно узнать о состоянии депутата, ведь именно он, фактически, является основным фигурантом этого документа.

Геннадий Мазур является владельцем четырех земельных участков общей площадью почти 30,5 тысяч квадратных метров. Также на него записана квартира - 156 квадратных метров и жилой дом на 313 квадратных метров.

Из декларации Таисий Мазур узнаем, что в мае 2022 года, когда Украина только перевела дыхание после отражения первой волны вражеского нашествия, ее муж-депутат стал владельцем автомобиля Toyota Land Cruiser 200 2019 года выпуска. Цена авто, кстати, в декларации не указана.

Зарплату за прошлый год Геннадий Мазур получил более чем скромную - 214 тысяч гривен.

При этом Таисия Мазур указала, что ее муж держит 130 тысяч долларов наличными и получил более одного миллиона гривен процентов по банковскому вкладу.

А еще от своего сына, который, судя по его декларации, проходит службу в Винницком областном ТЦК, Геннадий Мазур получил подарок на четыре миллиона гривен.

При том, что декларация Мазура-младшего, который до того как стать военнослужащим работал в Следственном отделе следственного управления Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, отнюдь не похожа на декларацию миллионера.

Два земельных участка, зарплата, почти 200 тысяч гривен процентов и 20 тысяч долларов наличными.

Даже трудно себе представить, где скромный сотрудник ТЦК насобирал столько денег, чтобы сделать миллионный подарок своему папе.

В конце концов, происхождение этих денег - это уже вопрос к антикоррупционным органам, как и то, почему декларации Мазура-старшего были изъяты из открытого доступа.

Но получилось все равно как-то слишком анекдотично. Даже, если предположить, что у Мазура и были законные основания закрывать свои декларации, то о земельных участках, доме, новенькой машине и подарке на четыре миллиона гривен все узнали из декларации его жены.

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата