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Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Депутат Винницкого областного совета Геннадий Мазур получил подарок на четыре миллиона гривен от своего сына, несмотря на скромную декларацию, что вызывает вопросы о происхождении денег.
Воздушная тревога распространилась на часть Украины, в ВС ВСУ предупреждали об угрозе баллистики
На части территории Украины объявлена воздушная тревога с предупреждением об угрозе баллистических ракет с северо-востока, а жителей призывают укрыться в укрытиях.
В Киеве состоялась презентация спецвыпуска журнала "Локальная история", посвященного поэту Василию Стусу
В Киеве презентовали специальный выпуск журнала "Локальная история", посвященный поэту Василию Стусу, который содержит воспоминания и интервью с его семьей и исследователями.
Зеленский со Столтенбергом встретились с офицерами, которые проходят курсы образования по стандартам НАТО
Зеленский и Столтенберг встретились с офицерами, которые проходят учебные курсы НАТО, обсудив усиление противовоздушной обороны и членство Украины в НАТО.
На Киевщине пресечена попытка незаконной продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для военных
Семь автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для украинских военных, были изъяты после того, как местный житель попытался незаконно продать их без уплаты налогов в Бучанском районе Киевской области.
Макрон стремится углубить отношения с Си Цзиньпином, апеллируя к нему призвать путина прекратить войну в Украине - Bloomberg
Макрон стремится углубить свою личную связь с главой Китая Си Цзиньпином.
Атака рф на Одессу: пятеро раненых в тяжелом состоянии
Пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии в результате российской атаки на Одессу ракетой «Искандер» с кассетными боеприпасами, которая, по мнению следователей, была намеренно предназначена для того, чтобы вызвать максимальное количество жертв среди гражданского населения.
Под москвой загорелся склад с пластиком, площадь пожара превышает 2 тыс. квадратных метров
В раменском районе подмосковья загорелся склад с полиэтиленовыми и пластиковыми трубами, площадь пожара превысила 2 000 квадратных метров.
Враг дронами попал в зерновой склад в Черниговской области, был пожар
Сегодня утром вражеские беспилотники попали в зерновой склад в одном из сел Новгород-Северской громады, что вызвало пожар, который удалось потушить без жертв.
В оккупированном Джанкое ночью ранены 5 военных вс рф после атаки на аэродром - росСМИ
5 российских военнослужащих получили ранения в результате атаки на военный аэродром в Джанкое в оккупированном Крыму прошлой ночью, сообщают в медиа.