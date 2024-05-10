Единство, стойкость и несокрушимый дух: как участники готовятся к забегу в Тернополе

В воскресенье, 19 мая, в Тернополе пройдет первый благотворительный забег "RUN 4 VICTORY", передает УНН.

Детали

Благотворительные забеги "RUN 4 VICTORY" состоятся в четырех городах - Тернополе (19 мая), Виннице (8 июня), Черкассах (сентябрь), Ладыжине (октябрь). Стоимость участия - донат. Марафонцы могут самостоятельно выбрать дистанцию и бежать даже онлайн. Во время забегов организаторы планируют собрать 1,5 млн грн. Средства передадут на нужды местных воинских частей и ТрО городов, где пройдут марафоны.

"В этом году компания МХП и благотворительный фонд "МХП-Громаді" проводят четыре благотворительных забега в городах Украины. И Тернопольский забег - первый. Мы поставили себе цель собрать всего 1,5 млн грн. Их передадим на перекрытие потребностей воинских частей и подразделений сил территориальной обороны каждого города, где будут проходить забеги. Поэтому, у нас с вами есть возможность продемонстрировать единство, стойкость и несокрушимый дух", - комментирует директор Западного Хаба МХП Виктор Корягин.

Мероприятие организовала компания МХП, благотворительный фонд "МХП-Громаді" и спортивное сообщество "Характер".

"Рад пригласить всех на благотворительный забег в Тернополь. Это будет настоящий спортивный праздник, мы его сейчас тщательно готовим. Не важно, каким уровнем подготовки вы обладаете - каждый найдет свою дистанцию", - добавляет менеджер земельных и имущественных отношений "МХП-Баффало" Сергей Москаленко.

Один из участников марафонов - 27-летний Иван Баумкетнер. Он занимается спортом с 15 лет, заинтересовался марафонами - в 18 лет.

"Начинать бегать было трудно, особенно первые полгода. Часто появлялись болевые ощущения - в спине, коленях. Организму нужно время для адаптации. Во время первых пробежек преодолевал максимум 4-5 км. Постепенно начал увеличивать нагрузку до 10 км за одну тренировку", - вспоминает он.

Впоследствии Иван начал участвовать в марафонах. Баумкетнер работает в компании МХП и рассказывает, что спорт уже давно стал частью их корпоративной культуры.

"Это - праздник бега для всей компании. Так мы объединяемся, говорим об этом. Имеем классную возможность проявить себя. Во время марафона можем пообщаться с другими людьми, кто в этой теме", - говорит спортсмен.

Стоит отметить, что в прошлом году в Тернополе состоялось благотворительное мероприятие "ФАЙНО ЗАБІГ".

"Тогда город собрал сотни участников со всей Украины. Все средства из регистрационных взносов мы направили на нужды 105 отдельной бригады ТрО ВСУ", - рассказал Москаленко.

Справка

"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.