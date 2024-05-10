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Єдність, стійкість та незламний дух: як учасники готуються до забігу в Тернополі

Єдність, стійкість та незламний дух: як учасники готуються до забігу в Тернополі

Київ • УНН

 • 25524 перегляди

19 травня у Тернополі відбудеться перший благодійний забіг "RUN 4 VICTORY" для збору коштів для місцевих військових частин та муніципалітетів, мета якого - зібрати 1,5 мільйона гривень під час чотирьох марафонів у містах України.

У неділю, 19 травня, в Тернополі пройде перший благодійний забіг "RUN 4 VICTORY", передає УНН.

Деталі

Благодійні забіги "RUN 4 VICTORY" відбудуться у чотирьох містах - Тернополі (19 травня), Вінниці (8 червня), Черкасах (вересень), Ладижині (жовтень). Вартість участі - донат. Марафонці можуть самостійно обрати дистанцію й бігти навіть онлайн. Під час забігів організатори планують зібрати 1,5 млн грн. Кошти передадуть на потреби місцевих військових частин та ТрО міст, де пройдуть марафони.

"Цього року компанія МХП та благодійний фонд "МХП-Громаді" проводять чотири благодійні забіги в містах України. І Тернопільський забіг - перший. Ми поставили собі за ціль зібрати загалом 1,5 млн грн. Їх передамо на перекриття потреб військових частин і підрозділів сил територіальної оборони кожного міста, де будуть проходить забіги. Тож, у нас з вами є можливість продемонструвати єдність, стійкість і незламний дух", - коментує директор Західного Хабу МХП Віктор Корягін.

Захід організувала компанія МХП, благодійний фонд "МХП-Громаді" та спортивна спільнота "Характер".

"Радий запросити всіх на благодійний забіг у Тернопіль. Це буде справжнє спортивне свято, ми його зараз ретельно готуємо. Не важливо, яким рівнем підготовки ви володієте - кожен знайде свою дистанцію", - додає менеджер земельних та майнових відносин "МХП-Баффало" Сергій Москаленко.

Один з учасників марафонів - 27-річний Іван Баумкетнер. Він займається спортом з 15 років, зацікавився марафонами - у 18 років.

"Починати бігати було важко, особливо перші півроку. Часто зʼявлялися больові відчуття - у спині, колінах. Організму потрібен час для адаптації, каже Іван. Під час перших пробіжок долав максимум 4-5 км. Поступово почав збільшувати навантаження до 10 км за одне тренування", - згадує він.

Згодом Іван почав брати участь у марафонах. Баумкетнер працює у компанії МХП і розповідає, що спорт уже давно став частиною їхньої корпоративної культури.

"Це - свято бігу для всієї компанії. Так ми гуртуємося, говоримо про це. Маємо класну можливість проявити себе. Під час марафону можемо поспілкуватися з іншими людьми, хто в цій темі", - говорить спортсмен.

Варто зазначити, що минулого року в Тернополі відбувся благодійний захід "ФАЙНО ЗАБІГ".

"Тоді місто зібрало сотні учасників з усієї України. Всі кошти з реєстраційних внесків ми скерували на потреби 105 окремої бригади ТрО ЗСУ", - розповів Москаленко.

Довідка

"МХП - Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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