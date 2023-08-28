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У Тернополі відбудеться благодійний забіг на підтримку військових

У Тернополі відбудеться благодійний забіг на підтримку військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. 15 жовтня у Тернополі відбудеться благодійний захід «ФАЙНО ЗАБІГ». Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду «МХП-Громаді», передає УНН.

Деталі

Мета забігу - придбати техніку для 105-ї окремої бригади ТрО ЗСУ.

Організаторами заходу є благодійний фонд «МХП-Громаді» та біговий клуб ShypShyna Run Club. Генеральний спонсор - «МХП Західний Хаб».

Захід розпочнеться о 8 ранку і триватиме до 13 години. Старт і фініш забігу - на локації «Театральний майдан».

Учасники марафону мають змогу обрати для себе такі дистанції:

  • півмарафон (21 км, від 18 років)
  • файна десятка (10 км, від 18 років)
  • файна п'ятірка (5 км, від 16 років)
  • дитячі забіги: 100 метрів (6-8 років), 200 метрів (9-12 років).

Вартість внеску залежить від обраної дистанції. Право на безплатну участь у заході мають учасники бойових дій, АТО.

«Переможці і призери отримають грошові винагороди, кубки і партнерські подарунки.

Усі учасники дитячих забігів отримають медалі та іменні грамоти», - повідомили в благодійному фонді.

Зареєструватися для участі у заході можна за посиланням.

Варто зазначити, що під час забігу будуть дотримані всі заходи безпеки. Так, напередодні організатори марафону розроблять карту укриттів по маршруту забігу. І долучать більшу кількість волонтерів, які допомагатимуть глядачам та учасникам заходу пройти в укриття в разі повітряної тривоги.

Якщо небезпека триватиме довше двох годин - забіг перенесуть або скасують.

Нагадаємо, «МХП-Громаді» увійшов до топ-100 доброчинних організацій України.

Довідка

“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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