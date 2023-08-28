У Тернополі відбудеться благодійний забіг на підтримку військових
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. 15 жовтня у Тернополі відбудеться благодійний захід «ФАЙНО ЗАБІГ». Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду «МХП-Громаді», передає УНН.
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Мета забігу - придбати техніку для 105-ї окремої бригади ТрО ЗСУ.
Організаторами заходу є благодійний фонд «МХП-Громаді» та біговий клуб ShypShyna Run Club. Генеральний спонсор - «МХП Західний Хаб».
Захід розпочнеться о 8 ранку і триватиме до 13 години. Старт і фініш забігу - на локації «Театральний майдан».
Учасники марафону мають змогу обрати для себе такі дистанції:
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- півмарафон (21 км, від 18 років)
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- файна десятка (10 км, від 18 років)
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- файна п'ятірка (5 км, від 16 років)
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- дитячі забіги: 100 метрів (6-8 років), 200 метрів (9-12 років).
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Вартість внеску залежить від обраної дистанції. Право на безплатну участь у заході мають учасники бойових дій, АТО.
«Переможці і призери отримають грошові винагороди, кубки і партнерські подарунки.
Усі учасники дитячих забігів отримають медалі та іменні грамоти», - повідомили в благодійному фонді.
Зареєструватися для участі у заході можна за посиланням.
Варто зазначити, що під час забігу будуть дотримані всі заходи безпеки. Так, напередодні організатори марафону розроблять карту укриттів по маршруту забігу. І долучать більшу кількість волонтерів, які допомагатимуть глядачам та учасникам заходу пройти в укриття в разі повітряної тривоги.
Якщо небезпека триватиме довше двох годин - забіг перенесуть або скасують.
Нагадаємо, «МХП-Громаді» увійшов до топ-100 доброчинних організацій України.
Довідка
“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.