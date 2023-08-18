"МХП-Громаді" увійшов до топ-100 доброчинних організацій України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” увійшов до рейтингу “Топ 100 публічних транспарентних доброчинних організацій України”, передає УНН із посиланням на дані розробника рейтингу — “Асоціація благодійників України”.
Деталі
Так, “МХП-Громаді” посів 25 місце. За рік видатки фонду на реалізацію благодійних програм склали 249,5 млн грн.
Перше місце в рейтингу належить Товариству Червоного хреста в Україні (5,75 млрд грн). Замикає топ-100 ГО Кайнд Челендж (10,5 млн грн).
“Топ 100” — це перелік доброчинців, які минулого року публічно у різний спосіб задекларували розмір своїх річних витрат.
Ранжування доброчинних організацій здійснено на підставі відкритої інформації про обсяг коштів, які були використані доброчинниками для реалізації власних благодійних програм (проєктів).
“Формуючи цей перелік, ми, як організатори, вважали, що його публікація дасть можливість членам українського суспільства отримати більш повну інформацію щодо результатів діяльності провідних суб’єктів доброчинної діяльності та більш усвідомлено робити свій вибір щодо їхньої фінансової підтримки”, — розповіли в “Асоціації благодійників України”.
Нагадаємо, “МХП-Громаді” став переможцем конкурсу “Благодійна Україна-2022”
Довідка
“МХП—Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.