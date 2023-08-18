"МХП-Громаде" вошел в топ-100 благотворительных организаций Украины

Детали

Так, “МХП-Громаде” занял 25 место. За год расходы фонда на реализацию благотворительных программ составили 249,5 млн грн.

Первое место в рейтинге принадлежит Обществу Красного креста в Украине (5,75 млрд грн). Замыкает топ-100 ОО Кайнд Челендж (10,5 млн грн).

“Топ 100” — это перечень благотворителей, которые в прошлом году публично в разный способ задекларировали размер своих годовых расходов.

Ранжирование благотворительных организаций осуществлено на основании открытой информации об объеме средств, которые были использованы благотворителями для реализации собственных благотворительных программ (проектов).

“Формируя этот перечень, мы, как организаторы, считали, что его публикация даст возможность членам украинского общества получить более полную информацию о результатах деятельности ведущих субъектов’благотворительной деятельности и более осознанно делать свой выбор относительно их финансовой поддержки”, — рассказали в “Ассоциации благотворителей Украины”.

Напомним, “МХП-Громаде” стал победителем конкурса “Благотворительная Украина-2022”

Справка

“МХП—Громаде” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.