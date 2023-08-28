В Тернополе состоится благотворительный забег в поддержку военных
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. 15 октября в Тернополе состоится благотворительное мероприятие «ФАЙНО ЗАБЕГ». Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «МХП-Громаде», передает УНН.
Детали
Цель забега - приобрести технику для 105-й отдельной бригады ТрО ВСУ.
Организаторами мероприятия являются благотворительный фонд «МХП-Громаде» и беговой клуб ShypShyna Run Club. Генеральный спонсор - «МХП Западный Хаб».
Мероприятие начнется в 8 утра и продлится до 13 часов. Старт и финиш забега - на локации «Театральная площадь».
Участники марафона могут выбрать для себя такие дистанции:
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- полумарафон (21 км, от 18 лет)
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- файная десятка (10 км, от 18 лет)
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- файная пятерка (5 км, от 16 лет)
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- детские забеги: 100 метров (6-8 лет), 200 метров (9-12 лет).
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Стоимость взноса зависит от выбранной дистанции. Право на бесплатное участие в мероприятии имеют участники боевых действий, АТО.
«Победители и призеры получат денежные вознаграждения, кубки и партнерские подарки.
Все участники детских забегов получат медали и именные грамоты», - сообщили в благотворительном фонде.
Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке.
Стоит отметить, что во время забега будут соблюдены все меры безопасности. Накануне организаторы марафона разработают карту укрытий по маршруту забега. И привлекут большее количество волонтеров, которые будут помогать зрителям и участникам мероприятия пройти в укрытие в случае воздушной тревоги.
Если опасность продлится дольше двух часов - забег перенесут или отменят.
Напомним, «МХП-Громаде» вошел в топ-100 благотворительных организаций Украины.
Справка
“МХП-Громаде” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.