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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Финал квадромарафона RUN 4 VICTORY: собрано более 600 тыс. грн на помощь ВСУ

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8 октября 2024, 07:34  •  4187 просмотра

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В Ладыжине состоялся четвертый забег серии RUN 4 VICTORY, который собрал более 700 участников. Мероприятие аккумулировало более 600 тыс. грн в поддержку украинских защитников, продолжив успешную серию благотворительных марафонов.

6 октября 2024 года в Ладыжине состоялся четвертый забег в рамках серии спортивных событий RUN 4 VICTORY, организованных спортивным сообществом "Характер" и Благотворительным фондом "МХП-Громаде".  Событие собрало более 700 участников. В забеге также приняли участие 13 ветеранов российско-украинской войны на разных дистанциях. Все собранные средства с регистрационных взносов пошли на  поддержку украинских защитников - суммарно удалось аккумулировать более 600 тыс. грн для помощи военным.

Детали

Этот забег стал очередным этапом серии мероприятий, проходивших в разных городах Украины, каждый из которых имел целью поддержку наших защитников и укрепление единства общества. Участники в Ладыжине соревновались на дистанциях 10 км, 5 км и 2 км, а также на детских дистанциях. Во время спортивного события на городской площади функционировали ярмарки от городского отдела образования, ЦТ "Наследие" и от с. Басаличивка. Мастер-классы от ОО "YUNI". Каждый участник забега имел возможность попробовать вкусный обед от сети "Мясомаркет" и шаурму от Döner Маркет.

Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаде", отметил важность таких  мероприятий: "Каждый участник RUN 4 VICTORY делает свой вклад в поддержку наших защитников. Мы видим, как эти события объединяют общины и помогают нам всем почувствовать, что вместе мы можем больше. Сегодняшний забег в Ладыжине стал достойным продолжением этой серии, и мы не остановимся на достигнутом".

Руслан Волков, директор филиала "Птицекомплекс" Винницкой птицефабрики, добавил: "Забеги RUN 4 Victory - не просто спортивные мероприятия. Они являются символом нашего единства и совместной борьбы за будущее Украины. Благодаря поддержке наших партнеров и всех участников, мы продолжаем двигаться вперед и помогать тем, кто защищает нашу страну".

Одним из старейших участников забега стал 72-летний Яков Карпенко из села Краснополка, который преодолел дистанцию 10 километров. Уже 58 лет он занимается бегом и не перестает поражать своей выносливостью. Яков Карпенко не впервые участвует в забеге RUN 4 VICTORY, вдохновляя всех вокруг своим примером и энергией.

"Спасибо, что организовываете такие мероприятия, которые мотивируют заниматься спортом и дают возможность помочь ВСУ. Я очень рад быть частью такого важного движения. Если моя жена одобрит, я с радостью поеду еще и на забег в Киеве", - поделился Яков Карпенко.

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Забеги RUN 4 VICTORY уже успешно прошли в Тернополе, Виннице, Черкассах и Ладыжине привлекая сотни участников и поддержав Вооруженные Силы Украины. За предыдущие этапы квадромарафона RUN 4 VICTORY удалось собрать более 1 миллиона 500 тысяч гривен в поддержку Вооруженных Сил Украины.

В Ладыжине мероприятие также поддержали BTU, ДТЭК, Народный депутат Украины Николай Кучер,  Регина, магазин цветов "Cactus", ЧП Будцентр-Т, кафе "EQUILIBRIUM", канцелярский магазин "Формат", ВФСО "Колос", Carlsberg, Gazeta.ua, I-Vin, Ладыжин Инфо, TAS life.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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