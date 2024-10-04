МХП поддержала тур группы АНТИТИЛА в США, во время которого удалось собрать в поддержку ГУР 10 млн грн

В США завершился второй этап масштабного международного тура проекта "Culture VS War" с участием украинской группы АНТИТИЛА.

Проект "Culture VS War" - это серия документальных историй, демонстрирующих правду о войне в Украине через истории известных художников, ушедших в ряды ВСУ и деятелей культуры, занимающихся активной волонтерской деятельностью.

Тур "Культура vs війна. Антитіла" по США организован группой АНТИТІЛА в партнерстве с фондом Revived Soldiers Ukraine и United Help Ukraine, по инициативе и всесторонней помощи Ассоциации "Дивись українське!", при поддержке Благотворительного фонда „МХП-Громаді", при содействии Офиса Президента Украины, Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, Министерства иностранных дел Украины, Главного управления коммуникаций Вооруженных сил Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Первый этап проекта был успешно реализован в Великобритании.

В Филадельфии, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Миннеаполисе и Вашингтоне состоялись открытые неформальные встречи группы с американской и украинской общинами. Ключевым моментом на каждом из мероприятий был показ документального фильма "Culture VS War" и долгий откровенный разговор музыкантов с гостями после просмотра ленты. Документальные кадры первых месяцев полномасштабного вторжения, искренние эмоции и личные истории участников группы - солдат Тараса Тополи, Сергея Вусика и Дмитрия Жолудя о работе на фронте в качестве парамедиков, производили на зрителей по-настоящему сильное впечатление. А возможность вживую пообщаться с музыкантами, спеть вместе любимые хиты, поднять тяжелые и важные темы, задать любые вопросы, попросить совета или просто высказать свое мнение и быть услышанными, придавали каждому мероприятию свой особый смысл.

"Каждое новое начинание, каждая новая история в которую ты вкладываешь силы, надежды и рассчитываешь получить хороший, желаемый результат требуют не только обозримой цели и правильного намерения, но и надежных партнеров на пути. Мы с МХП сразу, без колебаний отправились как тот капитан Кук, за моря-океаны, чтобы реализовать все поставленные цели. И нам удалось. Собрано более двухсот тысяч долларов на нужды спецподразделений ГУР, проведена масштабная информационная и контрпропаганда работа с американской аудиторией, донесены необходимые месседжи, в частности те, которые касаются усиления украинской экономики и снятия торговых барьеров между странами. От всей команды проекта "Culture vs War" хочу поблагодарить компанию МХП за поддержку. У нас общие ценности, видение того как правильно, поэтому работаем дальше на общее!", - комментирует Тарас Тополя, лидер группы АНТИТИЛА.

Гости ивентов сами поднимали темы поддержки Украины, говоря призывам участников группы прибегать к решительным действиям. Лоббировать острые вопросы сотен украинских военнопленных, экономических барьеров и хронической неспешности американского правительства в принятии решений. АНТИТЕЛА призвали украинскую и американскую общины влиять на изменения в экономических и политических аспектах, которые откроют кислород для мощных военных операций в борьбе с врагом.

"Проект „Культура vs війна" имеет чрезвычайное значение для распространения правды об Украине через искусство, и его путешествие в США стало важным этапом. Мы увидели мощный отклик от американской аудитории, которая искренне поддерживает нашу борьбу за свободу. Культурные события проекта помогли привлечь внимание к ужасам войны и продемонстрировали силу украинского духа. Наша задача - не только бороться на поле боя, но и через искусство доносить до мира, что Украина - это страна, которая имеет право на мир и будущее", - прокомментировал Юрий Мельник, заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП.

Еще одной из важнейших задач американского тура в поддержку проекта "Culture VS War" для АНТИТИТИЛ, было участие в мероприятиях закрытого формата с представителями правительства, политиками, дипломатами, владельцами бизнеса, меценатами, общественными и культурными деятелями. Так, частные встречи почетных консулов и послов европейских стран с участниками группы провел городской совет Филадельфии, Генеральное консульство Чешской Республики в Нью-Йорке организовало закрытую встречу музыкантов с Генеральным консулом и представителем Чехии в ООН в Богемском национальном зале. Гарвардский университет по случаю 50-летия Украинского научного института пригласил АНТИТИЛА пообщаться с научной и творческой интеллигенцией, а вашингтонский Капитолий во время "Украинского саммита действий" охотно открыл свои двери для разговора группы с сенаторами, членами комитетов по обороне, финансам и государственному бюджетированию.

Кроме информационно-культурной цели американского тура в рамках проекта "Culture VS War", была и благотворительная цель - собрать средства в пользу Главного Управления Разведки МОУ. 10 000 000 гривен - общая сумма сборов, с которой АНТИТИЛА возвращаются домой, чтобы передать на нужды спецподразделений украинской разведки, работающих на крымском направлении. 600 кг уникальных боевых трофеев Благотворительный фонд "Антитела" доставил на другой континент в качестве аукционных лотов, чтобы разыграть среди украинских и американских гостей мероприятий. Впервые на территории США на аукционе был продан уникальный артефакт войны - целый и невредимый разведывательный БПЛА "Орлан-10", который активно использовался врагом для наблюдения и корректировки артиллерии. В Чикаго это красноречивое доказательство мастерства украинских воинов было продано за 15 000$!

"Важные встречи в поддержку Украины, 10 000 000 гривен сборов на нужды ГУР, качественное взаимодействие с американскими политиками и украинскими дипломатами - все это прекрасный пример эффективной культурной дипломатии. Будем, с партнерами, и в дальнейшем активно развивать это направление," - отметил Андрей Ризоль, продюсер проекта „Культура vs війна", Председатель Правления Ассоциации „Дивись українське!!".

После завершения американского тура, АНТИТИЛА сразу отправились в большой концертный тур по городам Украины, продолжая аккумулировать средства на нужды ГУР.