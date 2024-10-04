МХП підтримала тур гурту АНТИТІЛА у США, під час якого вдалося зібрати на підтримку ГУР 10 млн грн

У США завершився другий етап масштабного міжнародного туру проєкту "Culture VS War" за участі українського гурту АНТИТІЛА.

Проєкт "Culture VS War" — це серія документальних історій, що демонструють правду про війну в Україні через історії знаних митців, що пішли до лав ЗСУ та діячів культури, що займаються активною волонтерською діяльністю.

Тур "Культура vs війна. Антитіла" по США організовано гуртом АНТИТІЛА у партнерстві з фондом Revived Soldiers Ukraine та United Help Ukraine, за ініціативи та всебічної допомоги Асоціації "Дивись українське!", за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді", за сприяння Офісу Президента України, Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, Міністерства закордонних справ України, Головного управління комунікацій Збройних сил України та Генерального штабу Збройних сил України. Перший етап проєкту був успішно реалізований у Великій Британії.

У Філадельфії, Бостоні, Нью-Йорку, Чикаго, Міннеаполісі та Вашингтоні відбулися відкриті неформальні зустрічі гурту з американською і українською громадами. Ключовим моментом на кожному з заходів був показ документального фільму "Culture VS War" і довга відверта розмова музикантів з гостями після перегляду стрічки. Документальні кадри перших місяців повномасштабного вторгнення, щирі емоції та особисті історії учасників гурту – солдатів Тараса Тополі, Сергія Вусика та Дмитра Жолудя про роботу на фронті в якості парамедиків, справляли на глядачів по-справжньому сильне враження. А можливість наживо поспілкуватися з музикантами, заспівати разом улюблені хіти, підняти важкі і важливі теми, поставити будь-які запитання, попросити поради або просто висловити свою думку та бути почутими, надавали кожному заходу свого особливого сенсу.

"Кожне нове починання, кожна нова історія в яку ти вкладаєш сили, надії і розраховуєш отримати хороший, бажаний результат потребують не лише осяжної мети і правильного наміру, але й надійних партнерів на шляху. Ми з МХП одразу, без вагань відправилися як той капітан Кук, за моря-океани, щоб реалізувати всі поставлені цілі. І нам вдалося. Зібрано більше двохсот тисяч доларів на потреби спецпідрозділів ГУР, проведена масштабна інформаційна та контрпропаганда робота із американською аудиторією, донесені необхідні меседжі, зокрема ті, які стосуються посилення української економіки і зняття торгівельних барʼєрів між країнами. Від усієї команди проєкту "Culture vs War" хочу подякувати компанії МХП за підтримку. У нас спільні цінності, бачення того як правильно, тож працюємо далі на спільне!", — коментує Тарас Тополя, лідер гурту АНТИТІЛА.

Гості івентів самі підіймали теми підтримки України, говорячи закликам учасників гурту вдаватися до рішучих дій. Лобіювати гострі питання сотень українських військовополонених, економічних бар'єрів і хронічної неспішності американського уряду в прийнятті рішень. АНТИТІЛА закликали українську та американську громади впливати на зміни в економічних і політичних аспектах, що відкриють кисень для потужних військових операцій в боротьбі з ворогом.

"Проєкт "Культура vs війна" має надзвичайне значення для поширення правди про Україну через мистецтво, і його подорож до США стала важливим етапом. Ми побачили потужний відгук від американської аудиторії, яка щиро підтримує нашу боротьбу за свободу. Культурні події проєкту допомогли привернути увагу до жахів війни та продемонстрували силу українського духу. Наше завдання — не лише боротися на полі бою, але й через мистецтво доносити до світу, що Україна — це країна, яка має право на мир і майбутнє", — прокоментував Юрій Мельник, заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП.

Ще однією з важливіших задач американського туру на підтримку проєкту "Culture VS War" для АНТИТІЛ, була участь в заходах закритого формату з представниками уряду, політиками, дипломатами, власниками бізнесу, меценатами, громадськими та культурними діячами. Так, приватні зустрічі почесних консулів і послів європейських країн з учасниками гурту провела міська рада Філадельфії, Генеральне консульство Чеської Республіки в Нью-Йорку організувало закриту зустріч музикантів з Генеральним консулом та представником Чехії в ООН у Богемському національному залі. Гарвардський університет з нагоди 50-річчя Українського наукового інституту запросив АНТИТІЛА поспілкуватися з науковою і творчою інтелігенцією, а вашингтонський Капітолій під час "Українського саміту дій" охоче відчинив свої двері для розмови гурту з сенаторами, членами комітетів по обороні, фінансам та державному бюджетуванню.

Окрім інформаційно-культурної мети американського туру в рамках проєкту "Culture VS War", була і благодійна мета — зібрати кошти на користь Головного Управління Розвідки МОУ. 10 000 000 гривень – загальна сума зборів, з якою АНТИТІЛА повертаються додому, щоб передати на потреби спецпідрозділів української розвідки, що працюють на кримському напрямку. 600 кг унікальних бойових трофеїв Благодійний фонд "Антитіла" доставив на інший континент в якості аукціонних лотів, аби розіграти серед українських і американських гостей заходів. Вперше на території США на аукціоні був проданий унікальний артефакт війни — цілий та неушкоджений розвідувальний БПЛА "Орлан-10", що активно використовувався ворогом для спостереження та коригування артилерії. В Чикаго цей красномовний доказ майстерності українських воїнів був проданий за 15 000$!

"Важливі зустрічі на підтримку України, 10 000 000 гривень зборів на потреби ГУР, якісна взаємодія з американськими політиками і українськими дипломатами — все це чудовий приклад ефективної культурної дипломатії. Будемо, з партнерами, і надалі активно розвивати цей напрямок," — зазначив Андрій Різоль, продюсер проєкту "Культура vs війна", Голова Правління Асоціації "Дивись українське!".

Після завершення американського туру, АНТИТІЛА одразу вирушили у великий концертний тур містами України, продовжуючи акумулювати кошти на потреби ГУР.