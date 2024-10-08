Фінал квадромарафону RUN 4 VICTORY: зібрано понад 600 тис. грн на допомогу ЗСУ

6 жовтня 2024 року у Ладижині відбувся четвертий забіг у межах серії спортивних подій RUN 4 VICTORY, організованих спортивною спільнотою "Характер" та Благодійним фондом "МХП-Громаді". Подія зібрала понад 700 учасників. У забігу також взяли участь 13 ветеранів російсько-української війни на різних дистанціях. Усі зібрані кошти з реєстраційних внесків пішли на підтримку українських захисників – сумарно вдалося акумулювати понад 600 тис.грн для допомоги військовим.

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Цей забіг став черговим етапом серії заходів, що проходили в різних містах України, кожен з яких мав на меті підтримку наших захисників та зміцнення єдності громади. Учасники в Ладижині змагалися на дистанціях 10 км, 5 км та 2 км, а також на дитячих дистанціях. Під час спортивної події на міській площі функціонували ярмарки від міського відділу освіти, ЦТ "Спадщина" та від с. Басаличівка. Майстер-класи від ГО "YUNI". Кожен учасник забігу мав можливість скуштувати смачний обід від мережі "М’ясомаркет" та шаурму від Döner Маркет.

Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді", відзначив важливість таких заходів: "Кожен учасник RUN 4 VICTORY робить свій внесок у підтримку наших захисників. Ми бачимо, як ці події об'єднують громади та допомагають нам усім відчути, що разом ми можемо більше. Сьогоднішній забіг у Ладижині став гідним продовженням цієї серії, і ми не зупинимося на досягнутому".

Руслан Волков, директор філії "Птахокомплекс" Вінницької птахофабрики, додав: "Забіги RUN 4 Victory – не просто спортивні заходи. Вони є символом нашої єдності і спільної боротьби за майбутнє України. Завдяки підтримці наших партнерів і всіх учасників, ми продовжуємо рухатися вперед і допомагати тим, хто захищає нашу країну".

Одним із найстарших учасників забігу став 72-річний Яків Карпенко із села Краснопілка, який подолав дистанцію 10 кілометрів. Вже 58 років він займається бігом і не перестає вражати своєю витривалістю. Яків Карпенко не вперше бере участь у забігу RUN 4 VICTORY, надихаючи всіх навколо своїм прикладом та енергією.

"Дякую, що організовуєте такі заходи, які мотивують займатися спортом і дають можливість допомогти ЗСУ. Я дуже радий бути частиною такого важливого руху. Якщо моя дружина одобрить, я з радістю поїду ще й на забіг у Києві", - поділився Яків Карпенко.

Забіги RUN 4 VICTORY вже успішно пройшли у Тернополі, Вінниці, Черкасах та Ладижині залучивши сотні учасників та підтримавши Збройні Сили України. За попередні етапи квадромарафону RUN 4 VICTORY вдалося зібрати понад 1 мільйон 500 тисяч гривень на підтримку Збройних Сил України.

У Ладижині захід також підтримали BTU, ДТЕК, Народний депутат України Микола Кучер, Регіна, магазин квітів "Cactus", ПП Будцентр-Т, кав’ярня "EQUILIBRIUM", канцелярський магазин "Формат", ВФСТ "Колос", Carlsberg, Gazeta.ua, I-Vin, Ладижин Інфо, TAS life.

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