Последствия атак рф: на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС до сих пор продолжаются разборы завалов

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС до сих пор продолжаются разборы завалов, передает УНН.

"Энергетики уже начали ремонтировать то оборудование, которое подлежит ремонту. Сейчас в этих регионах продолжаются поиски других путей подключения потребителей, точнее, уже найдены, но объекты были важными и ключевыми, и их повреждение негативно отражается на всей работе энергосистемы Украины", - сообщила Гринчук.

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Добавим

По данным компании, с начала полномасштабного вторжения враг обстрелял ТЭС ДТЭК более 160 раз.

Напомним

Как указал министр энергетики Украины Герман Галущенко, во время ночной атаки на Украину россияне пытались нанести удары по объектам генерации электроэнергии.