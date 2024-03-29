ТЭС, ГЭС: рф пытается максимально атаковать критическую инфраструктуру - Евлаш

российские оккупанты пытаются максимально атаковать украинскую критическую инфраструктуру: ТЭС, ГЭС, различные хранилища. Также рф старается истощить украинские системы ПВО. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Враг сейчас пытается максимально атаковать нашу критическую инфраструктуру - ТЭС, ГЭС, различные хранилища. Конечно, мы все ожидали именно этой атаки... Цели противника остаются неизменными - это дестабилизация общественно-политической обстановки внутри нашей страны и вывод наших систем критической инфраструктуры из строя - рассказал Евлаш.

Также он сообщил, что враг пытается истощить украинские системы ПВО, пытается выявить, откуда запускаются ракеты.

Это все вместе комплексно отрабатывается противником - добавил Евлаш.

Напомним

Евлаш сообщал, что для поиска слабых мест нашей системы противовоздушной обороны и ударов по объектам критической инфраструктуры враг использует ракеты, которые ранее не часто применял.

Как указал министр энергетики Украины Герман Галущенко, во время ночной атаки на Украину россияне пытались нанести удары по объектам генерации электроэнергии.

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