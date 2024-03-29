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ТЭС, ГЭС: рф пытается максимально атаковать критическую инфраструктуру - Евлаш
российские оккупанты пытаются как можно больше атаковать объекты критической инфраструктуры Украины, такие как тепловые электростанции, гидроэлектростанции и хранилища, а также пытаются истощить украинские системы противовоздушной обороны.
Олещук показал, как силы ПВО ночью сбили 5 "шахедов" на юге Украины
Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как во время ночной атаки "шахедов" на юге Украины сбили пять российских дронов-камикадзе.
россияне перебросили в оккупированный Крым танковый батальон для усиления крымской группировки - АТЕШ
россияне перебросили в оккупированный Крым 31 танк для усиления своей крымской военной группировки, сообщают украинские партизаны, которые отследили прибытие танков в Евпаторию.
Прекращение поставок оружия США в Украину подбодрит Китай - глава МИД Тайваня
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву предупредил, что прекращение поставок американского оружия в Украину поощрит Китай к агрессии против Тайваня и усилит антиамериканскую пропаганду Пекина.
В Одессе сообщили о слышимых взрывах на фоне предупреждений Воздушных сил о ракетной атаке
В Одессе, Украина, прогремели взрывы.
Армия рф атаковала критическую инфраструктуру на Буковине: прокуратура показала последствия
Российские вооруженные силы атаковали объекты критической инфраструктуры в Черновицкой области Украины 29 марта около 5:30 утра.
Энергетики в Одессе восстановили электроснабжение после аварийных отключений - ДТЭК
Энергетикам удалось восстановить электроснабжение во всех районах Одессы после аварийных отключений, вызванных повреждением энергетической инфраструктуры.
Массированная атака рф на инфраструктуру Черкасской области: прокуратура показала последствия
Страна-агрессор осуществила массированную атаку на инфраструктуру Черкасской области, о жертвах не сообщалось.
Новый боеприпас рф может полностью покрывать Харьков, любой район - Синегубов
Для удара по Харькову российские военные использовали новую управляемую бомбу большой дальности под названием УМБ Д-30 СН, которая может достичь любого района города на расстоянии до 90 километров, вызывая значительные разрушения зданий и жертвы.
На оккупированных территориях россияне установили около 2 тысяч вышек мобильных сетей для распространения пропаганды - ГУР
На временно оккупированных территориях Украины россияне полностью контролируют информационное пространство и распространяют свою пропаганду через полную изоляцию, контроль информационных потоков и психологическую обработку населения.