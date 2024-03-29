Армия рф атаковала критическую инфраструктуру на Буковине: прокуратура показала последствия

Российские войска сегодня утром атаковали объекты критической инфраструктуры в Черновицкой области и повредили нежилые помещения и сооружения, сообщили в Офисе Генпрокурора в пятницу, показав последствия удара врага, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, "29 марта около 5:30 вооруженные силы рф атаковали объекты критической инфраструктуры в Черновицкой области".

"В результате атаки получили повреждения нежилые помещения и сооружения, которые оказались в эпицентре падения обломков", - отметили в прокуратуре.

Начато производство по факту вражеской атаки на объекты критической инфраструктуры на Буковине - по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль