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Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
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Армия рф атаковала критическую инфраструктуру на Буковине: прокуратура показала последствия
Российские вооруженные силы атаковали объекты критической инфраструктуры в Черновицкой области Украины 29 марта около 5:30 утра.
Энергетики в Одессе восстановили электроснабжение после аварийных отключений - ДТЭК
Энергетикам удалось восстановить электроснабжение во всех районах Одессы после аварийных отключений, вызванных повреждением энергетической инфраструктуры.
Массированная атака рф на инфраструктуру Черкасской области: прокуратура показала последствия
Страна-агрессор осуществила массированную атаку на инфраструктуру Черкасской области, о жертвах не сообщалось.
Новый боеприпас рф может полностью покрывать Харьков, любой район - Синегубов
Для удара по Харькову российские военные использовали новую управляемую бомбу большой дальности под названием УМБ Д-30 СН, которая может достичь любого района города на расстоянии до 90 километров, вызывая значительные разрушения зданий и жертвы.
На оккупированных территориях россияне установили около 2 тысяч вышек мобильных сетей для распространения пропаганды - ГУР
На временно оккупированных территориях Украины россияне полностью контролируют информационное пространство и распространяют свою пропаганду через полную изоляцию, контроль информационных потоков и психологическую обработку населения.
В Украине фиксируют повышенные показатели заболеваемости туберкулезом - Минздрав
По словам заместителя министра здравоохранения, в Украине наблюдается рост заболеваемости туберкулезом: за прошлый год было зарегистрировано около 20 000 случаев заболевания, из них 640 случаев - среди детей.
Таможенное оформление экспресс-отправлений разрешили делать со смартфона
Украина теперь позволяет гражданам легко декларировать экспресс-отправления и платить таможенные платежи непосредственно со своих смартфонов через веб-портал "Единое окно для международной торговли", что упрощает процесс таможенного оформления.
На Ореховском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции ВСУ
На Ореховском направлении за минувшие сутки российские войска восемь раз атаковали украинские позиции, но, понеся потери, отступили на исходные позиции.
На Закарпатье планируют построить порт на Тисе с мультимодальным терминалом
Закарпатье планирует построить первый в регионе речной порт с мультимодальным терминалом на берегу реки Тиса для осуществления международных перевозок.
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
Эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19 в Украине, как ожидается, завершится в середине апреля, сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.