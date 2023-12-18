Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Резервуар технологических вод, который планируют возвести в селе Тростянчик Винницкой области, будет отвечать всем международным стандартам, и не будет нести никакого вреда для людей и окружающей среды. В этом имели возможность убедиться депутаты Винницкого областного совета и представители Союза экологов Украины, которые посетили аналогичный объект Винницкой птицефабрики в Ладыжине. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат Винницкого облсовета Евгений Шаповалов. Деталями поездки ее участники поделились в эксклюзивных комментариях УНН.

Детали

В своей заметке Евгений Шаповалов отметил, что созданный объект предназначен для сезонного хранения технологической воды, которая будет использоваться как жидкое органическое удобрение для орошения и повышения урожайности полей. Вода перед попаданием в резервуар проходит биогазовую очистку, а сам резервуар представляет собой углубление в земле с плотной резиновой мембраной, которая напоминает грелку.

В комментарии УНН Шаповалов развеял все опасения жителей Тростянчика.

"По-простому скажу, для меня был ключевой вопрос - есть ли запах или нет. Я запаха не почувствовал. Был на месте эксперт, он давал свои комментарии - все технологии соблюдены. Я считаю, что это промышленный объект, который построился по лучшим стандартам, мировым, поэтому каких-то предостережений лично я не увидел. На экспертное мнение прокомментировано что никаких угроз нет. Нет никаких запахов и эта мембрана - там очень плотный пластик. Поэтому никаких угроз там точно нет", - отметил Шаповалов.

Объяснил депутат и свою позицию относительно необходимости роспуска рабочей группы облсовета по строительству в Тростянчике. Убежден, что ее создали исключительно по политическим мотивам.

"В начале работы комиссии я хотел разобраться в ситуации, но смотрю что некоторые коллеги разбираться не хотят. Некоторые общественные организации, аффилированные с моими коллегами по облсовету, начинают разговоры об измене. Поэтому просто использовали комиссию как инструмент внутриполитической борьбы, которая продолжается постоянно в Тростянецкой общине. Я считаю, что там политическая составляющая превалирует над всем.

К тому же хочу заметить относительно этого визита на объект. Я в ноябре сделал депутатское обращение, подождал пока мне придет ответ с птицефабрики, и потом в рабочем режиме мы созванивались и договаривались. То есть я бюрократию всю эти сохранил. Это показатель того, что есть нормальная коммуникация и готовы идти на встречу. А когда как мои коллеги заехали туда наскоком чтобы снять тот сюжет... Думаю, ответ о за ангажированности очевиден".

Мысль о роспуске рабочей группы после визита на объект в Ладыжине поддерживает и депутат Винницкого облсовета Роман Квитко.

"Я был на данном объекте, инициативу коллеги расформировать рабочую группу также поддерживаю, так как не вижу целесообразности в ее дальнейшей работе, объективности этой работы.

На мой взгляд вопрос должен решаться на месте, людьми. И если бы людей вывезли на объект и дали возможность ознакомиться с дальнейшей работой объекта - как он будет функционировать, думаю что люди поняли бы что никакой вони и негативного запаха там нет".

То, что резервуар технологических вод, который планируют возвести в Тростянчике, будет отвечать всем международным стандартам подтверждает и председатель Союза экологов Украины Виктор Булгаков.

"В целом, если говорить о мировом опыте и европейском в том числе при условии различных способов биологического обеззараживания, навоза и помета - эта технология, которая предложена и в принципе уже внедряется, предусматривает эффективную работу по обеспечению экологических стандартов в рамках или относительно стандартов ISO - 2009, 2001, есть более новые, но они предусматривают правильную утилизацию таких отходов, таких как куриный помет. Это то, что мне лично удалось увидеть.

Сейчас будут еще дополнительные обследования, но они являются положительными с точки зрения применения.

Каких-то значительных, или вообще источников загрязнения - мы говорим о почве, воде, воздухе - нет. Могут быть локально погодные условия, которые спровоцируют или дадут что-то аномальное с точки зрения норм. Но мы говорим о соответствии и о соблюдении", - отмечает эколог.

Контекст

В Тростянчике планируется строительство технического резервуара для хранения технологических вод.

Объект будет строить известная в Украине компания МХП.

"Это не отстойник, это не какое-то очистное сооружение. Это исключительно резервуар для хранения технологических вод. Его назначение - сезонное внесение органических удобрений.

Резервуар с точки зрения его исполнения или конструктива - это герметичная емкость, которая состоит из слоев полиэтилена высокой плотности. И, кроме самой емкости, мы никаких очистных отстойников не планировали, не планируем и не будем планировать строить. Хочу это отметить, потому что я много от кого слышу именно об отстойниках", - объяснял заместитель директора строительства ЧАО "МХП" Игорь Москалец.

Против сооружения в Тростянчике герметичного резервуара активно выступает депутат областного Совета Игорь Хмель, который активно лоббировал создание рабочей группы.