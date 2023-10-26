Депутати Вінницької облради побачили "зраду" в будівництві резервуара для зберігання технологічних вод

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Днями у село Тростянчик, що на Вінниччині, завітала робоча група депутатів Вінницької обласної ради. За словами депутатів, вони мали намір з’ясувати питання будівництва технічної споруди у селі Тростянчик та масової загибелі риби в Ладижинському водосховищі. Однак, у підсумку виявилося, що візит депутатів благих намірів не мав, передає кореспондент УНН.