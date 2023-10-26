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Депутати Вінницької облради побачили "зраду" в будівництві резервуара для зберігання технологічних вод

Київ • УНН

 • 950317 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Днями у село Тростянчик, що на Вінниччині, завітала робоча група депутатів Вінницької обласної ради. За словами депутатів, вони мали намір з’ясувати питання будівництва технічної споруди у селі Тростянчик та масової загибелі риби в Ладижинському водосховищі. Однак, у підсумку виявилося, що візит депутатів благих намірів не мав, передає кореспондент УНН.

Депутати Вінницької облради побачили "зраду" в будівництві резервуара для зберігання технологічних вод

Деталі

Так, в Тростянчику дійсно планується будівництво технічної споруди. Однак не водостійника, як переконують «поінформовані» депутати, а герметичного резервуару, де зберігатимуть рідкі відходи птахівництва. А потім їх за допомогою біотехнології, перероблюватимуть на добриво. До речі, в іншому місці.

Об’єкт споруджуватиме відома в Україні компанія МХП.

«Це не відстійник, це не якась очисна споруда. Це виключно резервуар для зберігання технологічних вод. Його призначення – сезонне внесення органічних добрив.

Резервуар з точки зору його виконання чи конструктиву – це герметична ємність, яка складається з шарів поліетилену високої щільності. І, окрім самої ємності, ми ніяких очисних відстійників не планували, не плануємо і не будемо планувати будувати. Хочу це зазначити, бо я багато від кого чую саме про відстійники», - коментує заступник директора будівництва ПРАТ «МХП» Ігор Москалець.

Варто зазначити, що проти спорудження в Тростянчику герметичного резервуару активно виступає депутат обласної Ради Ігор Хміль, який залучився у цьому підтримкою частини мешканців села.

Не відомо чому Хміль не хоче, щоб у Тростянчику був цей об’єкт. Але відомо, що згаданий депутат від “Української стратегії Гройсмана” є багаторічним політичним опонентом колишнього топ-менеджера компанії МХП, а нині народного депутата по 17 виборчому округу (Ладижин, Тростянець, Бершадь, Гайсин, Теплик) і давно веде “війну” проти всіх інвестиційних та соціальних проєктів згаданої компанії.

Чим завершився візит депутатів у Тростянчик, та що насправді думають про спорудження резервуару жителі села – дивіться у сюжеті УНН.

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