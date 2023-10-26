Депутаты Винницкого облсовета увидели "зраду" в строительстве резервуара для хранения технологических вод
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На днях в село Тростянчик, что в Винницкой области, посетила рабочая группа депутатов Винницкого областного совета. По словам депутатов, они намеревались выяснить вопрос строительства технического сооружения в селе Тростянчик и массовой гибели рыбы в Ладыжинском водохранилище. Однако, в итоге оказалось, что визит депутатов благих намерений не имел, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, в Тростянчике действительно планируется строительство технического сооружения. Однако не водостойника, как убеждают «информированные» депутаты, а герметичного резервуара, где будут хранить жидкие отходы птицеводства. А потом их с помощью биотехнологии, будут перерабатывать в удобрение. Кстати, в другом месте.
Объект будет строить известная в Украине компания МХП.
«Это не отстойник, это не какое-то очистное сооружение. Это исключительно резервуар для хранения технологических вод. Его назначение – сезонное внесение органических удобрений.
Резервуар с точки зрения его исполнения или конструктива – это герметичная емкость, которая состоит из слоев полиэтилена высокой плотности. И, кроме самой емкости, мы никаких очистных отстойников не планировали, не планируем и не будем планировать строить. Хочу это отметить, потому что я много от кого слышу именно об отстойниках», - комментирует заместитель директора строительства ЧАО «МХП» Игорь Москалец.
Стоит отметить, что против сооружения в Тростянчике герметичного резервуара активно выступает депутат областного Совета Игорь Хмиль, который заручился в этом поддержкой части жителей села.
Не известно почему Хмиль не хочет, чтобы в Тростянчике был этот объект. Но известно, что упомянутый депутат от “Украинской стратегии Гройсмана” является многолетним политическим оппонентом бывшего топ-менеджера компании МХП, а ныне народного депутата по 17 избирательному округу (Ладыжин, Тростянец, Бершадь, Гайсин, Теплик) и давно ведет “войну” против всех инвестиционных и социальных проектов упомянутой компании.
Чем завершился визит депутатов в Тростянчик, и что на самом деле думают о строительстве резервуара жители села – смотрите в сюжете УНН.