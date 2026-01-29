Ушел на рыбалку с сыном и провалился под лед: в Винницкой области погиб мужчина

Фото: ГСЧС Украины

В четверг, 29 января, в Винницкой области погиб 64-летний мужчина – он провалился под лед. Трагедия произошла в городе Ладыжин, на реке Южный Буг, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, мужчина вместе с 17-летним сыном отправился на рыбалку. Однако лед не выдержал, и мужчина оказался под водой.

Сын пытался спасти отца, но это ему не удалось. Юноша самостоятельно добрался до берега и вызвал помощь.

К поискам мужчины привлечены водолазы ГСЧС.

Выход на лед при нынешних погодных условиях – смертельно опасен. Даже если лед кажется крепким, он коварен и неустойчив. Берегите себя и своих близких – никакая рыбалка не стоит жизни - заявили в службе.

Напомним

Ранее в ГСЧС предупреждали: в Украине будут отступать морозы, что сделает лед на водоемах еще более шатким. Также там добавили, что с начала 2026 года на воде уже погибло 13 человек, среди них один ребенок.