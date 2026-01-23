Відступ морозів робить лід на водоймах небезпечним - ДСНС

$43.170.01
50.520.15
ukenru
15:12 • 72 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 840 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 6386 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 14636 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 35962 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 19067 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 21601 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 29469 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 66992 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 33981 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів23 січня, 05:24 • 50120 перегляди
У Києві побили комунальника під час відновлення тепла, поліція розслідує23 січня, 06:23 • 4526 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста09:20 • 37366 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 13822 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 13373 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв15:12 • 72 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США12:42 • 35962 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 66992 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 63955 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 66726 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Метте Фредеріксен
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Абу-Дабі
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 13472 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 13911 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 34275 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 49801 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 44675 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Залізний купол

Відступ морозів робить лід на водоймах небезпечним - ДСНС

Київ • УНН

 • 60 перегляди

З наступного тижня в Україні відступатимуть морози, що зробить лід на водоймах ще більш хитким. З початку 2026 року на воді вже загинуло 13 людей, серед них одна дитина.

Відступ морозів робить лід на водоймах небезпечним - ДСНС

В Україні з наступного тижня почнуть відступати морози, але лід на водоймах при цьому стане ще хиткішим. Українців застерігають про небезпеку на водоймищах в цей період. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Владислав Багнюк, передає УНН.

Деталі

Як зазначив представник ДСНС, з початку 2026 року на воді вже загинуло 13 людей, серед них - одна дитина. Це майже втричі, ніж минулоріч, коли загинуло на льоду 4 особи.

Водночас рятувальниками вдалося врятувати спочатку року 10 осіб, з них 3 дітей. Для порівняння з аналогічним періодом минулого року на льоду врятувало 18 осіб, з них 7 дітей

- заявив Багнюк.

Він додав: у цей період на кригу виходити не варто, адже чим більше температура тримається вище 0 градусів, тим більше міняється структура льоду - він стає більш тоншим.

Якщо ми говоримо про природні водойми, то заборонено заходити в місця з швидкою течією. Знову ж таки, там де росте очерет або є вмерзлі кущі, там лід завжди найтонший. Тому в таких місцях не бажано заходити на водойму. Ну і стосовно того, скільки людей заходить на лід. Якщо це одна людина заходить, то необхідно розуміти те, що лід має бути товщиною не менше 7 сантиметрів. Знову ж таки, якщо це виходить група на лід, то в одній тій самій точці не бажано концентрувати кілька осіб. Тобто відстань між людьми має бути приблизно 5-6 метрів для того, щоб не потрапити під лід

- заявив представник ДСНС.

Човен застряг у льодах Дніпра, один чоловік провалився під воду: на Полтавщині врятували трьох людей01.01.26, 16:40 • 4094 перегляди

Євген Устименко

СуспільствоЗдоров'я
Морози в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна