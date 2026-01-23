Відступ морозів робить лід на водоймах небезпечним - ДСНС

В Україні з наступного тижня почнуть відступати морози, але лід на водоймах при цьому стане ще хиткішим. Українців застерігають про небезпеку на водоймищах в цей період. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Владислав Багнюк, передає УНН.

Деталі

Як зазначив представник ДСНС, з початку 2026 року на воді вже загинуло 13 людей, серед них - одна дитина. Це майже втричі, ніж минулоріч, коли загинуло на льоду 4 особи.

Водночас рятувальниками вдалося врятувати спочатку року 10 осіб, з них 3 дітей. Для порівняння з аналогічним періодом минулого року на льоду врятувало 18 осіб, з них 7 дітей - заявив Багнюк.

Він додав: у цей період на кригу виходити не варто, адже чим більше температура тримається вище 0 градусів, тим більше міняється структура льоду - він стає більш тоншим.

Якщо ми говоримо про природні водойми, то заборонено заходити в місця з швидкою течією. Знову ж таки, там де росте очерет або є вмерзлі кущі, там лід завжди найтонший. Тому в таких місцях не бажано заходити на водойму. Ну і стосовно того, скільки людей заходить на лід. Якщо це одна людина заходить, то необхідно розуміти те, що лід має бути товщиною не менше 7 сантиметрів. Знову ж таки, якщо це виходить група на лід, то в одній тій самій точці не бажано концентрувати кілька осіб. Тобто відстань між людьми має бути приблизно 5-6 метрів для того, щоб не потрапити під лід - заявив представник ДСНС.

