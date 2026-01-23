Отступление морозов делает лед на водоемах опасным - ГСЧС

В Украине со следующей недели начнут отступать морозы, но лед на водоемах при этом станет еще более хрупким. Украинцев предостерегают об опасности на водоемах в этот период. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины Владислав Багнюк, передает УНН.

Детали

Как отметил представитель ГСЧС, с начала 2026 года на воде уже погибло 13 человек, среди них - один ребенок. Это почти втрое больше, чем в прошлом году, когда погибло на льду 4 человека.

В то же время спасателям удалось спасти с начала года 10 человек, из них 3 детей. Для сравнения с аналогичным периодом прошлого года на льду спасли 18 человек, из них 7 детей - заявил Багнюк.

Он добавил: в этот период на лед выходить не стоит, ведь чем больше температура держится выше 0 градусов, тем больше меняется структура льда - он становится тоньше.

Если мы говорим о природных водоемах, то запрещено заходить в места с быстрым течением. Опять же, там где растет камыш или есть вмерзшие кусты, там лед всегда самый тонкий. Поэтому в таких местах не желательно заходить на водоем. Ну и относительно того, сколько людей заходит на лед. Если это один человек заходит, то необходимо понимать то, что лед должен быть толщиной не менее 7 сантиметров. Опять же, если это выходит группа на лед, то в одной и той же точке не желательно концентрировать несколько человек. То есть расстояние между людьми должно быть примерно 5-6 метров для того, чтобы не попасть под лед - заявил представитель ГСЧС.

