Отступление морозов делает лед на водоемах опасным - ГСЧС

$43.170.01
50.520.15
ukenru
15:12 • 20 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 750 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59 • 6320 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 14599 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 35908 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 19054 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 21585 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 29450 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 66974 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 33968 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
Эксклюзивы
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов23 января, 05:24 • 50120 просмотра
В Киеве избили коммунальщика во время восстановления тепла, полиция расследует23 января, 06:23 • 4526 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 37366 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 13822 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 13373 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей15:12 • 20 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 35908 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 66974 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 63945 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 66719 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 13451 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 13895 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 34271 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 49796 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 44671 просмотра
Отступление морозов делает лед на водоемах опасным - ГСЧС

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Со следующей недели в Украине будут отступать морозы, что сделает лед на водоемах еще более хрупким. С начала 2026 года на воде уже погибло 13 человек, среди них один ребенок.

Отступление морозов делает лед на водоемах опасным - ГСЧС

В Украине со следующей недели начнут отступать морозы, но лед на водоемах при этом станет еще более хрупким. Украинцев предостерегают об опасности на водоемах в этот период. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины Владислав Багнюк, передает УНН.

Детали

Как отметил представитель ГСЧС, с начала 2026 года на воде уже погибло 13 человек, среди них - один ребенок. Это почти втрое больше, чем в прошлом году, когда погибло на льду 4 человека.

В то же время спасателям удалось спасти с начала года 10 человек, из них 3 детей. Для сравнения с аналогичным периодом прошлого года на льду спасли 18 человек, из них 7 детей

- заявил Багнюк.

Он добавил: в этот период на лед выходить не стоит, ведь чем больше температура держится выше 0 градусов, тем больше меняется структура льда - он становится тоньше.

Если мы говорим о природных водоемах, то запрещено заходить в места с быстрым течением. Опять же, там где растет камыш или есть вмерзшие кусты, там лед всегда самый тонкий. Поэтому в таких местах не желательно заходить на водоем. Ну и относительно того, сколько людей заходит на лед. Если это один человек заходит, то необходимо понимать то, что лед должен быть толщиной не менее 7 сантиметров. Опять же, если это выходит группа на лед, то в одной и той же точке не желательно концентрировать несколько человек. То есть расстояние между людьми должно быть примерно 5-6 метров для того, чтобы не попасть под лед

- заявил представитель ГСЧС.

Лодка застряла во льдах Днепра, один человек провалился под воду: на Полтавщине спасли трех человек01.01.26, 16:40 • 4094 просмотра

Евгений Устименко

ОбществоЗдоровье
Морозы в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина