13:51
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Пішов на риболовлю з сином і провалився під кригу: на Вінниччині загинув чоловік

Київ • УНН

 • 90 перегляди

На Вінниччині 64-річний чоловік провалився під кригу на річці Південний Буг під час риболовлі з сином. Син намагався врятувати батька, але безуспішно, і самостійно дістався берега.

Пішов на риболовлю з сином і провалився під кригу: на Вінниччині загинув чоловік
Фото: ДСНС України

У четвер, 29 січня, на Вінниччині загинув 64-річний чоловік - він провалився під кригу. Трагедія сталась у місті Ладижин, на річці Південний Буг, повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, чоловік разом із 17-річним сином вирушив на риболовлю. Однак крига не витримала, а чоловік опинився під водою.

Син намагався врятувати батька, але це йому не вдалось. Юнак самостійно добрався до берега і викликав допомогу.

До пошуків чоловіка залучені водолази ДСНС.

Вихід на лід за нинішніх погодних умов - смертельно небезпечний. Навіть якщо крига здається міцною, вона підступна й нестійка. Бережіть себе та своїх близьких - жодна риболовля не варта життя

- заявили в службі.

Нагадаємо

Раніше у ДСНС попереджали: в Україні відступатимуть морози, що зробить лід на водоймах ще більш хитким. Також там додали, що з початку 2026 року на воді вже загинуло 13 людей, серед них одна дитина.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Морози в Україні
Вінницька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Ладижин
Україна