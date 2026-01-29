Пішов на риболовлю з сином і провалився під кригу: на Вінниччині загинув чоловік

Фото: ДСНС України

У четвер, 29 січня, на Вінниччині загинув 64-річний чоловік - він провалився під кригу. Трагедія сталась у місті Ладижин, на річці Південний Буг, повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, чоловік разом із 17-річним сином вирушив на риболовлю. Однак крига не витримала, а чоловік опинився під водою.

Син намагався врятувати батька, але це йому не вдалось. Юнак самостійно добрався до берега і викликав допомогу.

До пошуків чоловіка залучені водолази ДСНС.

Вихід на лід за нинішніх погодних умов - смертельно небезпечний. Навіть якщо крига здається міцною, вона підступна й нестійка. Бережіть себе та своїх близьких - жодна риболовля не варта життя - заявили в службі.

Нагадаємо

Раніше у ДСНС попереджали: в Україні відступатимуть морози, що зробить лід на водоймах ще більш хитким. Також там додали, що з початку 2026 року на воді вже загинуло 13 людей, серед них одна дитина.