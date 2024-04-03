В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В городе Ладыжин Винницкой области местный священник московского патриархата Евгений Воробьев устроил очередную провокацию возле Свято-Казанского храма, община которого осенью прошлого года приняла единогласное решение о переходе в Православную церковь Украины. Мужчина бегал с кувалдой, пытался разрушить ограждение и натравливал на людей собаку. Об этом УНН рассказал глава общины ПЦУ Свято-Казанского храма Михаил Бондаренко.

Инцидент произошел второго апреля. И это уже не первый раз, когда Евгений Воробьев пытался спровоцировать конфликт.

Такое было и раньше. Он (Евгений Воробьев - ред.) и его немногочисленные сторонники постоянно пытаются спровоцировать нас на конфликт, чтобы сделать выгодную картинку для российских пропагандистских СМИ о том, что в Украине, якобы, происходят притеснения на религиозной почве. В этот раз была такая же история. Это священник бегал с кувалдой, пытался ломать ограду возле церкви. Приставал к ребятам, которые охраняют храм, натравливал на них собаку, оскорбительно высказывался об Украине, ее защитниках, павших воинах. Мы это все зафиксировали и написали очередное заявление в полицию - рассказал Михаил Бондаренко.

Он пояснил, что община оформила все необходимые документы по переходу в Православную церковь Украины, но Евгений Воробьев фактически захватил трапезную, в которой проводит богослужения для своих немногочисленных сторонников. Но люди не хотят видеть этого человека с его антиукраинскими настроениями.

У нас уже есть постоянный священник ПЦУ, который регулярно проводит богослужения. Люди приходят, церковь живет и развивается - добавил Бондаренко.

Контекст

В ноябре прошлого года община Свято-Казанского храма в Ладыжине провела собрание, на котором единогласно было принято решение о переходе в Православную церковь Украины. Все необходимые документы были оформлены, новая община зарегистрирована.

В конце декабря люди хотели зайти в свою церковь. Однако местный священник УПЦ МП Евгений Воробьев, сын которого учится в России на военного капеллана армии врага, забаррикадировался в храме, прикрылся женщинами с детьми.

Против представителей общины ПЦУ применяли перцовый газ, их били палками. Поэтому, чтобы не провоцировать конфликт, люди отошли.

Девятого января люди таки смогли попасть в свою церковь, то обнаружили в ней российские флаги, иконы с изображением российской императорской семьи, религиозные книги с пропагандой "русского мира", пророссийские календари, фотопортреты иерархов русской православной церкви, подборку DVD-дисков с пропагандистскими фильмами о РФ.

Через несколько дней на территорию Свято-Казанского храма пришли энергетики и обнаружили несанкционированное подключение к электросетям, которое было осуществлено, когда в нем хозяйничали представители московского патриархата, насчитали убытков почти на 90 тысяч гривен и составили соответствующий акт.

Тогда же это выяснили пропагандистские каналы государства-агрессора через сына Евгения Воробьева - Дмитрия Воробьева, который учится в России на военного капеллана.

Пропагандисты, естественно, продемонстрировали его в выгодном для себя русле - мол, в Украине, якобы, происходят притеснения на религиозной почве. И передали это видео местные жители.