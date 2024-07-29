В городе Ладыжин Винницкой области, при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді" в рамках проекта "Кіно заради Перемоги!" возобновил работу кинотеатр "Украина", передает УНН.

Детали

Для Ладыжина открытие кинотеатра является большим событием, ведь кинозал не работал с 2020-го года.

"Крайние три года кинотеатры в Украине, к сожалению, только закрывались.

Кинотеатр в Ладыжине не просто возобновил работу, а по сути открылся заново. В наше время это равняется победе. Это равно невероятной радости кинематографистов", - комментирует председатель правления ассоциации "Дивись Українське" Андрей Ризоль.

"Была сложная работа в наработке этого проекта. Потому что у нас один зал. Мы не до конца понимали необходимые критерии для открытия кинотеатра.

Хочу поблагодарить благотворительный фонд "МХП - Громаді", которые привлекли определенных специалистов, присоединились к финансированию этого проекта. И в принципе началась работа.

Работа двигалась не один месяц. Приезжали эксперты, смотрели оборудование, смотрели возможности нашего кинотеатра. И, как видите, мы на финишной прямой", - добавляет в. и. о. городского головы Ладыжина Александр Коломиец.

На первые показы в обновленный кинотеатр "Украина" также посетил киноактер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

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