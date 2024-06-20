30 июня в Виннице состоится благотворительный забег в поддержку местных воинских частей и ТрО города, передает УНН.

Детали

Благотворительный марафон проведут Всеукраинское физкультурно-спортивное общество "Колос" и спортивное сообщество "Характер", в рамках Лиги забегов "RUN 4 VICTORY". Мероприятие состоится в Вишенском парке.

Событие организуют совместно с Благотворительным фондом "МХП-Громаді", при поддержке Винницкой ОВА, городского совета и партнера I-VIN. Собранные средства передадут на поддержку местных воинских частей и ТрО города.

Каждый желающий сможет выбрать для себя дистанцию в 2, 5, 10, 21 км или присоединиться к забегу онлайн. Для самых молодых участников предусмотрены дистанции 200, 400 или 800 м. Чтобы принять участие в марафоне, надо сделать добровольный донат. Главная цель проекта - объединить усилия бизнеса и громад в поддержке ВСУ.

"Подобные мероприятия мы проводили и раньше, особенно среди детей разных возрастных категорий. Нам интересно присоединиться. Каждый ребенок осознает, что участие в благотворительном забеге - это вклад в общую победу. Наши воспитанники активно регистрируются и готовятся к мероприятию", - говорит руководитель Винницкой специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике ВТО ВФСТ "Колос" Валерий Швец.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке: https://runstyle.net/events/mhp-vinnytsya/

ВФСТ "Колос" основали более 70 лет назад. Тогда оно называлось "Колхозник". Представительства сейчас работают в каждой области. Главная цель организации - способствовать развитию физкультуры и спорта в Украине. Для своих членов "Колос" проводит разнообразные спортивные соревнования.

"Изначально акцент был на популяризации доступных видов спорта в сельской местности. Каждый год программа соревнований расширялась. Также занимаемся восстановлением и строительством спортивной инфраструктуры", - добавил Швец.

В Винницкой области "Колос" имеет две детско-юношеские спортивные школы. Сейчас там занимаются 220 человек от 8 до 23 лет. Чтобы поступить в заведения, надо пройти испытательный срок. За это время тренеры оценивают навыки и уровень подготовки. Воспитанниками "Колоса" были олимпийская чемпионка Наталья Добрынская, серебряный призер Летних юношеских Олимпийских игр Джойс Коба, легкоатлет, серебряный призер чемпионата мира и участник Олимпийских игр Андрей Соколовский.

С начала полномасштабного вторжения общество "Колос" занимается волонтерством. Оказывали гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам, а легкоатлетический манеж превратили в своеобразный хаб.

Впоследствии общество начало проводить спортивные благотворительные турниры, во время которых собирали средства для ВСУ. Сейчас "Колос" продолжает волонтерскую деятельность. Все мероприятия проводят под лозунгом "З Україною в серці! З вірою у ЗСУ! Разом до перемоги!".

Добавим, что во время благотворительных забегов организаторы планируют собрать 1,5 млн грн на нужды армии. Первый марафон в рамках Лиги забегов уже прошел в Тернополе. В мероприятии приняли участие почти 400 взрослых и 100 детей. Еще около 100 человек присоединились к забегу онлайн. Организаторы собрали 260 тыс. грн, а компания МХП удвоила эту сумму. Средства передали 105-й бригаде ТРО города Тернополя.

Второй марафон пройдет в Виннице 30 июня. Благотворительные забеги "RUN 4 VICTORY" также планируют провести в Черкассах и Ладыжине Винницкой области.