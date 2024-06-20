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Внесок у спільну перемогу: на Вінниччині пройде благодійний забіг на підтримку військових

Київ • УНН

 • 18586 перегляди

На Вінниччині пройде благодійний забіг на підтримку військових.

Внесок у спільну перемогу: на Вінниччині пройде благодійний забіг на підтримку військових

30 червня у Вінниці відбудеться благодійний забіг на підтримку місцевих військових частин та ТрО міста, передає УНН.

Деталі

Благодійний марафон проведуть всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Колос" та спортивна спільнота "Характер", у межах Ліги забігів "RUN 4 VICTORY". Захід відбудеться у Вишенському парку.

Подію організовують спільно з Благодійним фондом "МХП-Громаді", за підтримки Вінницької ОВА, міської ради та партнера I-VIN. Зібрані кошти передадуть на підтримку місцевих військових частин та ТрО міста.

Кожен охочий зможе обрати для себе дистанцію у 2, 5, 10, 21 км або долучитися до забігу онлайн. Для наймолодших учасників передбачені дистанції 200, 400 або 800 м. Щоб взяти участь у марафоні, треба зробити добровільний донат. Головна мета проєкту - об'єднати зусилля бізнесу та громад у підтримці ЗСУ.

"Подібні заходи ми проводили й раніше, особливо серед дітей різних вікових категорій. Нам цікаво долучитися. Кожна дитина усвідомлює, що участь у благодійному забігу - це внесок у спільну перемогу. Наші вихованці активно реєструються і готуються до заходу", - говорить керівник Вінницької спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з легкої атлетики ВТО ВФСТ "Колос" Валерій Швець.

Зареєструватися для участі в заході можна за посиланням: https://runstyle.net/events/mhp-vinnytsya/

ВФСТ "Колос" заснували понад 70 років тому. Тоді воно мало назву "Колгоспник". Представництва нині працюють у кожній області. Головна мета організації - сприяти розвитку фізкультури і спорту в Україні. Для своїх членів "Колос" проводить різноманітні спортивні змагання.

"Спочатку акцент був на тому, щоб популяризувати доступні види спорту в сільській місцевості. Щороку програма змагань розширювалася. Також займаємося відновленням і будівництвом спортивної інфраструктури", - додав Швець.

На Вінниччині "Колос" має дві дитячо-юнацькі спортивні школи. Зараз там займаються 220 осіб від 8 до 23 років. Щоб вступити до закладів, треба пройти випробувальний термін. За цей час тренери оцінюють навички та рівень підготовки. Вихованцями "Колосу" були олімпійська чемпіонка Наталія Добринська, срібна призерка літніх юнацьких Олімпійських ігор Джойс Коба, легкоатлет, срібний призер чемпіонату світу й учасник Олімпійських ігор Андрій Соколовський.

Від початку повномасштабного вторгнення товариство "Колос" займається волонтерством. Надавали гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам, а легкоатлетичний манеж перетворили на своєрідний хаб.

Згодом товариство почало проводити спортивні благодійні турніри, під час яких збирали кошти для ЗСУ. Наразі "Колос" продовжує волонтерську діяльність. Усі заходи проводять під гаслом "З Україною в серці! З вірою у ЗСУ! Разом до перемоги!".

Додамо, що під час благодійних забігів організатори планують зібрати 1,5 млн грн на потреби армії. Перший марафон у межах Ліги забігів уже пройшов у Тернополі. У заході взяли участь майже 400 дорослих та 100 дітей. Ще близько 100 людей долучилися до забігу онлайн. Організатори зібрали 260 тис. грн, а компанія МХП подвоїла цю суму. Кошти передали 105-й бригаді ТрО міста Тернополя.

Другий марафон пройде у Вінниці 30 червня. Благодійні забіги "RUN 4 VICTORY" також планують провести у Черкасах і Ладижині Вінницької області.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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