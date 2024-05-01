Беги ради победы: благотворители инициируют Лигу забегов.

Компания МХП, благотворительный фонд "МХП-Громаді" и спортивное сообщество "Характер" инициировали Лигу благотворительных забегов "RUN 4 VICTORY", передает УНН.

Детали

Главная цель проекта - объединить усилия бизнеса и громад в поддержке наших защитников.

Первый марафон пройдет 19 мая, в Тернополе. Участники на выбор пробегут дистанции в 2, 5, 10 и 21 км.

Вырученные средства организаторы передадут на нужды ВСУ.

"Инновации, эффективность, забота о людях - одни из ценностей МХП, которые мы воплощаем и в "RUN 4 VICTORY". Бег - это о целеустремленности и выносливости. Я бегаю уже несколько лет. Это позволяет концентрироваться на главном, всегда делать больше и тренирует силу воли.

А еще бег - это о единстве. В моменты, когда в мире разрушаются опоры, самыми главными остаются люди, которые вокруг. В нашем случае - это семья МХП. Поэтому эти забеги - о том, как наше общее увлечение способно объединять и помогать", - рассказал заместитель главы правления компании МХП по агробизнесу Сергей Доброгорский.

"МХП-Громаді" развивает и восстанавливает громады более 9 лет.

"Раньше люди не верили, что можно развиваться, фандрейзить, писать проекты и привлекать средства. Но благодаря нашим программным конкурсам это стало возможно. Сейчас хотим показать, что спорт в громадах тоже существует. И не просто существует - он объединяет.

Поэтому мы даем возможность всем желающим приобщиться к марафону, даже если кто-то раньше не тренировался или никогда не бегал. Видишь QR-код - беги", - говорит директор благотворительного фонда "МХП-Громаді" Татьяна Волочай.

Благотворительные забеги "RUN 4 VICTORY" состоятся в четырех городах Украины: 19 мая в Тернополе, 8 июня в Виннице, в сентябре в Черкассах, в октябре - в Ладыжине Винницкой области.

Организаторы планируют собрать во время благотворительных забегов 1,5 млн грн. Средства передадут на нужды местных воинских частей и ТрО городов, где пройдут марафоны.

Приобщиться к забегу может каждый житель города, где они будут проходить. Стоимость участия - донат. Марафонцы могут самостоятельно выбрать дистанцию и даже бежать онлайн.

"Спортивное сообщество "Характер" гордится тем, что будет участвовать в "RUN 4 VICTORY" и призывает всех участвовать в этой важной инициативе!

Бег - это не только о спорте, но и о силе духа и единстве. Именно это воплощает "RUN 4 VICTORY". Каждый из нас может сделать свой вклад в победу. Присоединяйтесь к марафону и покажите нашим защитникам, что мы с ними!" - отметил соорганизатор забегов, профессиональный спортсмен, team-leader "Характер" Алексей Вовк.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад.

География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.