Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
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Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендовЭксклюзив
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Беги ради победы: благотворители инициируют Лигу забегов
Беги ради победы: благотворители инициируют Лигу забегов.
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз проводит комплексные экспертизы, включая биологические и трасологические исследования, для выявления контрабандных сигарет и подделок известных брендов.
Принц Уильям поделился новостями о Кейт Миддлтон на фоне ее борьбы с болезнью
У Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской, диагностировали рак, и она проходит курс лечения, в то время как принц Уильям заверил общественность, что они "в порядке", пока она борется с болезнью.
С начала полномасштабного вторжения саперы ГСЧС обезвредили более 490 тысяч взрывоопасных предметов
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили более 490 000 взрывоопасных предметов, в том числе 3 352 авиационные бомбы, обследовав при этом около 129 000 гектаров территории.
Коллаборационисты распродают земли Азовского побережья российским "инвесторам" - Центр сопротивления
Коллаборационисты незаконно захватывают и продают российским "инвесторам" украинские земли на Азовском побережье, в частности пансионаты, базы отдыха и рекреационные зоны.
"Исламское государство" взяло ответственность за смертоносное нападение на шиитскую мечеть в Афганистане
Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за смертоносное нападение на шиитскую мечеть в западной афганской провинции Герат, в результате которого погибло шесть человек, включая имама, и один человек был ранен.
Столтенберг: из-за задержек в поставках оружия доверие Украины к союзникам по НАТО "пошатнулось"
Глава НАТО Столтенберг заявил, что доверие Украины к союзникам "пошатнулось" из-за задержек в поставках вооружений, и призвал к разработке многолетнего плана, в котором будут четко определены вклады помощи Украине, ожидаемые от каждого союзника.
С начала полномасштабного вторжения в Украине от взрывоопасных предметов погибли 297 человек
С начала полномасштабного российского вторжения в результате взрывов опасных объектов в Украине погибло 297 человек, в том числе 15 детей, и 669 человек, в том числе 78 детей, получили ранения.
В Гаити бывшего председателя Сената назначили главой переходного совета после волны насилия
Переходный совет Гаити назначил Эдгара Леблана своим председателем, а Фрица Белизера - премьер-министром, стремясь восстановить безопасность и подготовиться к выборам в охваченной насилием карибской стране.
В Часовом Яру остается почти 700 гражданских лиц - ОВА
Почти 700 мирных жителей остаются в ловушке в городе Часов Яр Донецкой области, а властям и волонтерам становится все труднее доставлять гуманитарную помощь из-за вражеских обстрелов всех дорог.