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Біжи заради перемоги: благодійники ініціюють Лігу забігів

Біжи заради перемоги: благодійники ініціюють Лігу забігів

Київ • УНН

 • 20169 перегляди

Біжи заради перемоги: благодійники ініціюють Лігу забігів.

Компанія МХП, благодійний фонд "МХП-Громаді" та спортивна спільнота "Характер" ініціювали Лігу благодійних забігів "RUN 4 VICTORY", передає УНН.

Деталі

Головна мета проєкту - об'єднати зусилля бізнесу та громад у підтримці наших захисників.

Перший марафон пройде 19 травня, у Тернополі. Учасники на вибір пробіжать дистанції у 2, 5, 10 та 21 км.

Виручені кошти організатори передадуть на потреби ЗСУ.

"Інновації, ефективність, турбота про людей - одні з цінностей МХП, які ми втілюємо і в "RUN 4 VICTORY". Біг - це про цілеспрямованість і витривалість. Я бігаю вже декілька років. Це дозволяє концентруватися на головному, завжди робити більше й тренує силу волі.

А ще біг - це про єдність. У моменти, коли в світі руйнуються опори, найголовнішими лишаються люди, які навколо. У нашому випадку - це родина МХП. Тому ці забіги - про те, як наше спільне захоплення здатне об'єднувати та допомагати", - розповів заступник голови правління компанії МХП з агробізнесу Сергій Доброгорський.

"МХП-Громаді" розвиває й відновлює громади понад 9 років.

"Раніше люди не вірили, що можна розвиватися, фандрейзити, писати проєкти та залучати кошти. Але завдяки нашим програмним конкурсам це стало можливо. Зараз хочемо показати, що спорт у громадах теж існує. І не просто існує - він об'єднує.

Тому ми даємо можливість усім охочим долучитисядо марафону, навіть якщо хтось раніше не тренувався чи ніколи не бігав. Бачиш QR-код - біжи", - каже директорка благодійного фонду "МХП-Громаді" Тетяна Волочай.

Благодійні забіги "RUN 4 VICTORY" відбудуться у чотирьох містах України: 19 травня у Тернополі, 8 червня у Вінниці, у вересні в Черкасах, у жовтні - в Ладижині Вінницької області.

Організатори планують зібрати під час благодійних забігів 1,5 млн грн. Кошти передадуть на потреби місцевих військових частин та ТрО міст, де пройдуть марафони.

Долучитися до забігу може кожен житель міста, де вони відбуватимуться. Вартість участі - донат. Марафонці можуть самостійно обрати дистанцію й навіть бігти онлайн.

"Спортивна спільнота "Характер" пишається тим, що братиме участь у "RUN 4 VICTORY" і закликає всіх долучатися до цієї важливої ініціативи!

Біг - це не лише про спорт, але й про силу духу та єдність. Саме це втілює "RUN 4 VICTORY". Кожен з нас може зробити свій внесок у перемогу. Долучайтеся до марафону й покажіть нашим захисникам, що ми з ними!" - наголосив співорганізатор забігів, професійний спортсмен, team-leader "Характер" Олексій Вовк.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія - комплексний розвиток громад.

Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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