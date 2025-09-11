$41.210.09
10 дронов и комплекс РЭБ: в Луцке состоялся масштабный благотворительный забег MHP Run4Victory

Киев • УНН

 • 422 просмотра

7 сентября Луцк собрал более 1300 участников из разных уголков Украины на благотворительный полумарафон MHP Run4Victory. Среди них военные ветераны, профессиональные спортсмены и любители.

10 дронов и комплекс РЭБ: в Луцке состоялся масштабный благотворительный забег MHP Run4Victory

Благодаря мероприятию удалось собрать более 974 тысяч 978 гривен, которые были направлены на поддержку 100-й отдельной механизированной бригады и приобретение 10 дронов DJI Mavic 3 Pro. Масштабное благотворительное мероприятие в Луцке является частью серии забегов MHP Run4Victory от компании МХП и Благотворительного фонда "МХП-Громаді", которые в этом году уже состоялись в Черкассах, Киеве и Тернополе под лозунгом: "Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь".

Спортивным партнером выступил NewRun. Также к поддержке мероприятия присоединились предприятия "МХП-Баффало" Западного Хаба, Украинский мясной хутор, Луцкий городской совет и другие.

По словам Руслана Пашьяна, директора "МХП-Баффало", забеги MHP Run4Victory — это не только о спорте, а прежде всего о поддержке местных воинских подразделений — именно тех, кого знают и кому доверяют люди.

"Мы сознательно выбрали стратегию помощи защитникам в каждом городе, где проводим забеги. Ведь люди охотнее присоединяются, когда знают, кому именно идет их поддержка. Это наш голос благодарности тем, кто сегодня защищает Украину, и чествование памяти тех, кто отдал за нее жизнь. Все регистрационные взносы и донаты направляются на поддержку 100-й отдельной механизированной бригады. К забегу присоединились и сотрудники МХП из разных регионов страны. Их участие — это пример сплоченности, силы и неравнодушия. Вместе мы демонстрируем: украинский бизнес, громады и люди едины в своей вере и действиях в поддержку защитников", — отметил Руслан Пашьян.

Во время мероприятия 100-й отдельной механизированной бригаде передали 10 дронов DJI Mavic 3 Pro, а Главному управлению ГСЧС в Волынской областисертификат на комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Нынешняя серия забегов MHP Run4Victory — продолжение инициативы, начатой в 2023 году стратегическим партнером компанией МХП и Фондом "МХП-Громаді". Мы объединяем усилия, чтобы поддержать наших военных, помня, что они ежедневно отдают самое ценное — жизнь — ради нашей возможности быть свободными в свободной стране. Поэтому это не просто забег, а символ несокрушимого единства", — рассказал Александр Пахолюк, директор БФ "МХП-Громаді".

Благодаря нынешним забегам MHP Run4Victory в поддержку военных удалось собрать почти 3,6 млн. В частности, в Луцке общая сумма донатов и регистрационных взносов составила более 974 тысяч 978 гривен.

По словам Ульяны Барановой, руководителя группы социального развития БФ "МХП-Громаді", к партнерству этого события присоединилось более 20 компаний — как крупные игроки, так и местные бизнесы. Благодаря партнерству удалось создать сильное сообщество вокруг помощи нашим защитникам.

"Вместе мы можем больше! Благотворительные забеги MHP Run4Victory — это инициатива, которая формирует прочные связи между бизнесом, властью и громадой вокруг помощи военным, мотивирует защитников и усиливает чувство единства. Нынешний забег объединил более 1300 участников, среди которых — корпоративные команды наших партнеров: предприятий МХП-Баффало, "Український м’ясний хутір" и "Дмитрук-Фудз". Мы искренне благодарны им за активную поддержку", — добавила Ульяна Баранова.

Бегуны выбирали дистанцию в соответствии со своими возможностями — 21, 10, 5 или 2 километра. Кроме этого, состоялся инклюзивный забег "Люди Титаны" и детские старты.

На дистанцию вышли как любители, так и профессиональные спортсмены, ветераны, военные и участники реабилитационных программ. Среди них – игроки адаптивного волейбольного клуба "Сильные духом" и амфутбольной команды "Крестоносцы". Для них спорт стал не только возможностью заниматься любимым делом, но и мощным инструментом восстановления. Своим участием вдохновлял и ветеран войны, марафонец, основатель и тренер ветеранского бегового клуба "Крепкие 300", менеджер спортивных проектов — Александр Мирошниченко.

Также к забегу присоединилась Лида Гонтарь. Бег для нее стал способом жить и помнить друга — воина и спортсмена Александра Мартынюка, погибшего осенью 2022 года.

К забегу присоединились и сотрудники компании МХП из разных регионов Украины. Александр Постернак, ветеран, служил артиллеристом в 37-й бригаде морской пехоты, сегодня работник Винницкой птицефабрики МХП (г. Ладыжин), выбрал для себя дистанцию 21 км. Он поделился впечатлениями после преодоления этого маршрута: "Было круто! Такие мероприятия очень важны, это поддержка для моих побратимов в первую очередь, а для меня лично, когда я преодолеваю подобные дистанции, начинаю немного больше верить в себя".

К луцкому забегу активно присоединились местные беговые сообщества — клуб "БигКлаб" и спортивный клуб "Луческ". Более 100 участников, среди которых военные и члены их семей, принимали участие в открытых тренировках накануне забега, что еще раз подтверждает: Луцк — настоящий беговой город.

"MHP Run4Victory – это событие, которое объединяет абсолютно разных людей: опытных бегунов и тех, кто впервые выходит на старт, ветеранов и школьников, семьи с детьми и людей с инвалидностью. И именно в этом ее наибольшая сила. Здесь каждый шаг имеет значение. Здесь ты не просто бежишь — ты помогаешь, вдохновляешь, создаешь изменения. Атмосфера мероприятия заряжает: люди поддерживают друг друга, даже если видят впервые. И когда ты пересекаешь финишную линию — понимаешь, что сделал что-то большее, чем преодолел дистанцию. Это событие, где важен не результат, а путь. И он открыт для каждого",отметила Оксана Сученко, директор NewRun.

Во время мероприятия в рамках программы поддержки военных и ветеранов "МХП Поруч" прошел благотворительный аукцион с уникальными лотами от 100-й бригады: бригадными флагами, подписанными военнослужащими и командиром бригады, тубусами от артиллерийских зарядов, которые были использованы на Торецком направлении. Также все желающие присоединились к беспроигрышной лотерее на 1000 лотов, сделав донат в поддержку бригады.

О питании участников и наполнении стартовых пакетов позаботились бренды МХП, в частности "ХО" и РЯБCHICK, а также другие партнеры.

Информационные партнеры: Онлайн-журнал misto.media, Волынские Новости, украинское интернет-издание Gazeta.ua, первое спортивное радио Чемпион.

Лилия Подоляк

ОбществоСпорт
благотворительность
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ПрАО МХП
Ладыжин
DJI Mavic
Украина
Тернополь
Винница
Луцк
Черкассы
Киев