10 дронів та комплекс РЕБ: у Луцьку відбувся масштабний благодійний забіг MHP Run4Victory

Київ • УНН

 • 128 перегляди

7 вересня Луцьк зібрав понад 1300 учасників з різних куточків України на благодійний напівмарафон MHP Run4Victory. Серед яких військові ветерани, професійні спортсмени та аматори.

10 дронів та комплекс РЕБ: у Луцьку відбувся масштабний благодійний забіг MHP Run4Victory

Завдяки події вдалося зібрати понад 974 тисячі 978 гривень, які спрямували на підтримку 100-ї окремої механізованої бригади та придбали 10 дронів DJI Mavic 3 Pro. Масштабний благодійний захід у Луцьку є частиною серії забігів MHP Run4Victory від компанії МХП та Благодійного фонду "МХП-Громаді", які цього року вже відбулися у Черкасах, Києві та Тернополі під гаслом: "Біжимо за тих, хто бореться. Пам’ятаємо тих, хто віддав життя".

Спортивним партнером виступив NewRun. Також до підтримки  заходу долучилися підприємства "МХП-Баффало" Західного Хабу, Український м'ясний хутір, Луцька міська рада та інші.

За словами Руслана Паш’яна, директора "МХП-Баффало", забіги MHP Run4Victory — це не тільки про спорт, а перш за все про підтримку місцевих військових підрозділів — саме тих, кого знають і кому довіряють люди.

 "Ми свідомо обрали стратегію допомоги захисникам у кожному місті, де проводимо забіги. Адже люди охочіше долучаються, коли знають, кому саме йде їхня підтримка. Це наш голос подяки тим, хто сьогодні боронить Україну, і вшанування пам’яті тих, хто віддав за неї життя. Усі реєстраційні внески та донати спрямовуються на підтримку 100-ї окремої механізованої бригади. До забігу долучилися й працівники МХП з різних регіонів країни. Їхня участь — це приклад згуртованості, сили та небайдужості. Разом ми демонструємо: український бізнес, громади та люди єдині у своїй вірі та діях на підтримку захисників", — зазначив Руслан Паш’ян.

Під час заходу 100-й окремій механізованій бригаді передали 10 дронів DJI Mavic 3 Pro, а Головному управлінню ДСНС у Волинській областісертифікат на комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Цьогорічна серія забігів MHP Run4Victory — продовження ініціативи, започаткованої у 2023 році стратегічним партнером компанією МХП та Фондом "МХП-Громаді". Ми об’єднуємо зусилля, щоб підтримати наших військових, пам’ятаючи, що вони щодня віддають найцінніше — життя — заради нашої можливості бути вільними у вільній країні. Тому це не просто забіг, а символ незламної єдності", — розповів Олександр Пахолюк, директор БФ "МХП-Громаді".

Завдяки цьогорічним забігам MHP Run4Victory на підтримку військових вдалося зібрати майже 3,6 млн. Зокрема, у Луцьку загальна сума донатів та реєстраційних внесків склала понад 974 тисячі 978 гривень.

За словами Уляни Баранової, керівниці групи соціального розвитку БФ "МХП-Громаді", до партнерства цієї події долучилося понад 20 компаній — як великі гравці, так і місцеві бізнеси. Завдяки партнерству вдалося створити сильну спільноту навколо допомоги нашим захисникам.

"Разом ми можемо більше! Благодійні забіги MHP Run4Victory — це ініціатива, яка формує міцні зв’язки між бізнесом, владою та громадою навколо допомоги військовим, мотивує захисників і посилює відчуття єдності. Цьогорічний забіг об’єднав понад 1300 учасників, серед яких — корпоративні команди наших партнерів: підприємств МХП-Баффало, "Український м’ясний хутір" та "Дмитрук-Фудз". Ми щиро вдячні їм за активну підтримку", —  додала Уляна Баранова.

Бігуни обирали дистанцію відповідно до своїх можливостей — 21, 10, 5 або 2 кілометри. Крім цього, відбувся інклюзивний забіг "Люди Титани" та дитячі старти.

На дистанцію вийшли як аматори, так і професійні спортсмени, ветерани, військові та учасники реабілітаційних програм. Серед них – гравці адаптивного волейбольного клубу "Сильні духом" та амфутбольної команди "Хрестоносці". Для них спорт став не лише можливістю займатися улюбленою справою, а й потужним інструментом відновлення. Своєю участю надихав і ветеран війни, марафонець, засновник та тренер ветеранського бігового клубу "Міцні 300", менеджер спортивних проєктів — Олександр Мірошниченко.

Також до забігу долучилася Ліда Гонтар. Біг для неї став способом жити й пам’ятати друга — воїна та спортсмена Олександра Мартинюка, який загинув восени 2022 року.

До забігу доєдналися й працівники компанії МХП з різних регіонів України. Олександр Постернак, ветеран, служив артилеристом у 37-й бригаді морської піхоти, сьогодні працівник Вінницької птахофабрики МХП (м. Ладижин), обрав для себе дистанцію 21 км. Він поділився враженнями після подолання цього маршруту: "Було круто! Такі заходи дуже важливі, це підтримка для моїх побратимів в першу чергу, а для мене особисто, коли я долаю подібні дистанції починаю трішки більше вірити в себе".

До луцького забігу активно долучилися місцеві бігові спільноти — клуб "БігКлаб" та спортивний клуб "Лучеськ". Понад 100 учасників, серед яких військові та члени їхніх родин, брали участь у відкритих тренуваннях напередодні забігу, що ще раз підтверджує: Луцьк — справжнє бігове місто.

"MHP Run4Victory – це подія, яка об’єднує абсолютно різних людей: досвідчених бігунів і тих, хто вперше виходить на старт, ветеранів і школярів, родини з дітьми й людей з інвалідністю. І саме в цьому її найбільша сила. Тут кожен крок має значення. Тут ти не просто біжиш — ти допомагаєш, надихаєш, створюєш зміни. Атмосфера заходу заряджає: люди підтримують одне одного, навіть якщо бачать уперше. І коли ти перетинаєш фінішну лінію — розумієш, що зробив щось більше, ніж подолав дистанцію. Це подія, де важливий не результат, а шлях. І він відкритий для кожного", зазначила Оксана Сученко, директорка NewRun.

Під час заходу в межах програми підтримки військових та ветеранів "МХП Поруч" пройшов благодійний аукціон з унікальними лотами від 100-ї бригади: бригадними прапорами підписаними військовослужбовцями та командиром бригади, тубусами від артилерійських зарядів, які були використані на Торецькому напрямку. Також усі охочі долучились до безпрограшної лотереї на 1000 лотів, зробивши донат на підтримку бригади.

Про харчування учасників та наповнення стартових пакетів подбали бренди МХП, зокрема "ХО" та РЯБCHICK, а також інші партнери. 

Інформаційні партнери: Онлайн-журнал misto.media, Волинські Новини, українське інтернет-видання Gazeta.ua, перше спортивне радіо Чемпіон.

Лілія Подоляк

