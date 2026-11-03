Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины, под основной атакой оказался Ладыжин
Киев • УНН
Ночью 3 ноября РФ атаковала энергообъекты Украины ракетами. Удары пришлись по Ладыжину, Днепру и Криворожскому району.
В ночь на 3 ноября российские войска осуществили массированную ракетную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Основными целями, по информации мониторинговых каналов, стали Ладыжинская и Криворожская ТЭС, а также энергетические объекты Днепра, пишет УНН.
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Наиболее интенсивному удару, по предварительным сообщениям, подвергся Ладыжин Винницкой области. Мониторинговые ресурсы утверждают, что в направлении города запустили около 20 крылатых ракет. Кроме того, ночью сообщалось о применении еще 4 баллистических ракет.
Ранее мониторинговые каналы предупреждали о движении примерно 40 ракет в направлении западных областей Украины. Воздушные силы ВСУ сообщали об активной работе противовоздушной обороны.
Под ударом оказались Днепр и Криворожский район
российские войска также атаковали Днепропетровскую область, в частности с применением баллистического вооружения.
Россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Днепре и Криворожском районе
По информации мониторинговых каналов, среди вероятных целей атаки была Криворожская ТЭС возле Зеленодольска.
Последствия ударов по энергетическим объектам, масштабы повреждений и информация о возможных пострадавших уточняются.
Официального подтверждения количества ракет, атаковавших Ладыжин, пока нет.
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