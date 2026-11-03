росія завдала масованого удару по енергетиці України, під основною атакою опинився Ладижин

У ніч проти 3 листопада російські війська здійснили масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Основними цілями, за інформацією моніторингових каналів, стали Ладижинська та Криворізька ТЕС, а також енергетичні об'єкти Дніпра, пише УНН.

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Найбільш інтенсивного удару, за попередніми повідомленнями, зазнав Ладижин Вінницької області. Моніторингові ресурси стверджують, що в напрямку міста запустили близько 20 крилатих ракет. Крім того, вночі повідомлялося про застосування ще 4 балістичних ракет.

Раніше моніторингові канали попереджали про рух приблизно 40 ракет у напрямку західних областей України. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активну роботу протиповітряної оборони.

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російські війська також атакували Дніпропетровську область, зокрема із застосуванням балістичного озброєння.

Росіяни завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Дніпрі та Криворізькому районі – повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За інформацією моніторингових каналів, серед імовірних цілей атаки була Криворізька ТЕС поблизу Зеленодольська.

Наслідки ударів по енергетичних об'єктах, масштаби пошкоджень та інформація про можливих постраждалих уточнюються.

Офіційного підтвердження кількості ракет, які атакували Ладижин, наразі немає.

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