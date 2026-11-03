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Шахед-136

росія завдала масованого удару по енергетиці України, під основною атакою опинився Ладижин

Київ • УНН

 • 9886 перегляди

Уночі 3 листопада рф атакувала енергооб’єкти України ракетами. Удари припали на Ладижин, Дніпро та Криворізький район.

росія завдала масованого удару по енергетиці України, під основною атакою опинився Ладижин

У ніч проти 3 листопада російські війська здійснили масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Основними цілями, за інформацією моніторингових каналів, стали Ладижинська та Криворізька ТЕС, а також енергетичні об'єкти Дніпра, пише УНН.

Деталі

Найбільш інтенсивного удару, за попередніми повідомленнями, зазнав Ладижин Вінницької області. Моніторингові ресурси стверджують, що в напрямку міста запустили близько 20 крилатих ракет. Крім того, вночі повідомлялося про застосування ще 4 балістичних ракет.

Раніше моніторингові канали попереджали про рух приблизно 40 ракет у напрямку західних областей України. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активну роботу протиповітряної оборони.

Під ударом опинилися Дніпро та Криворізький район

російські війська також атакували Дніпропетровську область, зокрема із застосуванням балістичного озброєння.

Росіяни завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Дніпрі та Криворізькому районі

– повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За інформацією моніторингових каналів, серед імовірних цілей атаки була Криворізька ТЕС поблизу Зеленодольська.

Наслідки ударів по енергетичних об'єктах, масштаби пошкоджень та інформація про можливих постраждалих уточнюються.

Офіційного підтвердження кількості ракет, які атакували Ладижин, наразі немає.

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Степан Гафтко

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